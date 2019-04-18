Ексклюзивно і стильно: в Мережі показали, як перетворити інтер’єр за допомогою деталей авто

Часто непотрібні автозапчастини після ремонту авто викидаються або утилізуються, проте умільці показали, як вдихнути в них друге життя.

Так, з автомобільних деталей і запчастин можна зробити круті речі і дизайнерські предмети інтер’єру, пише topgir.

Так, з непотрібних дисків і коліс можна зробити не тільки клумби, яка переслідують багатьох з самого дитинства. Та й лебеді з покришок це, м’яко кажучи, старомодно. Якщо говорити про креативних речі, то крутіше всього колеса виглядають у вигляді мийки, садових меблів або навіть просто як підставка для шлангу. Ну і, звичайно, диски і шини завжди стане в нагоді при конструюванні журнальних столиків і не тільки. При бажанні з шин можна зробити і дуже незвичайні крісла і навіть динаміки!

Дуже круто виглядає меблі з автозапчатсей. А крутість столу буде залежати від дорожнечі і ексклюзивності мотора автомобіля, з якого його зняли.

Вихлопна система стане у нагоді для створення оригінального торшера.

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Але на нашу думку використовувати нові деталі авто, як мінімум, блюзнірство. Адже такі компоненти навіть служити для пересування на автомобілі, а вже потім – в якості меблів і т. д. Але в будь-якому випадку пам’ятайте, що є найдешевший інтернет-магазин запчастин, де можна купити їх за найвигіднішими цінами.

Шестерні і гальмівні диски і все, що кругле і зубчасте, завжди знайде застосування при створенні деталей інтер’єру. Це можуть бути і годинник, і підставки, і світильники.

Торпедо і приладова панель підійде в якості відмінною полиці. Окремі елементи кузова можна використовувати, як основу для диванів і крісел або для створення столу. Але це недешеве задоволення, якщо купувати готове виріб. Та й якщо робити своїми руками, теж доведеться викластися. Альтернативою можуть слугувати вироби, зроблені за образом і подобою, але не з цього авто.

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