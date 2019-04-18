Це ретельно приховують: фахівці розповіли, чим небезпечні операції на очах

Фахівці попередили про головні труднощі перед майбутньою операцією на очах.

На даний момент хірургічним шляхом можна подолати безліч захворювань, передає портал opticclub. Однак є багато проблем на цьому шляху.

По-перше, вам доведеться довго готуватися до операції на очі. Попереду вас чекає не одне обстеження, і не один тиждень спостереження за станом очей. Це потрібно щоб усунути імовірність наявності протипоказань до проведення операції.

По-друге, існує безліч ризиків, від яких ніхто не може захистити. Ви не можете бути впевненими в успішності хірургічного втручання.

Також вас чекає реабілітація. Вам не можна буде займатися спортом і піднімати тяжкості, а також доведеться миритися з цілим списком інших обмежень. Інакше це може погіршити ваш стан.

Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від операції на очах. Іноді це здатне врятувати зір.

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Економіка

Нагадаємо, в Україні стартував другий етап медичної реформи, в рамках якої громадян змусять платити за послуги.

З 1 квітня отримати доступ до вузькопрофільним спеціалістам і безкоштовним медпослуг, українці повинні після підписання декларації сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Ці люди зможуть отримати перелік обов’язкових безоплатних послуг, проте за більшу частину доведеться заплатити гроші.

Наприклад, якщо потрібно провести додаткові аналізи, то доведеться заплатити гроші за консультації з вузьким фахівцям.

Безкоштовно можна зробити загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, сечі, крові, холестерин, а також провести тест на вагітність, тропонины, а також швидкі тести на ВІЛ або вірусні гепатити або електрокардіограму в рамках медичної реформи.

Також 1 липня розпочнеться другий етап медичної реформи.

Це передбачає безоплатну вторинну медичну допомогу за безліч послуг. Однак держава буде оплачувати їх тільки тим людям, які підписали декларацію з сімейним лікарем.

«За діагностику почнеться оплата з 1 липня 2019 року, а всі послуги – операції, звернення до третього рівня медичної допомоги, обласним лікарням, інститутів Академії медичних наук, будуть оплачуватися державою з 2020 року», — розповідають чиновники про другому етапі медичної реформи.

Відтепер сімейний лікар буде мати повноваження для відправки пацієнтів до інших вузькопрофільним спеціалістам, але він не повинен давати напрямок — сам пацієнт буде вибирати.

Нагадаємо, вчені винайшли краплі, здатні повертати зір

Як повідомляв Hyser, ці продукти негативно впливають на зір.

Також Hyser писав, що в Україні може розпочатися масове звільнення лікарів швидкої допомоги