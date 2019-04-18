Оновлений Mercedes-Benz GLS засвітився до прем’єри

Mercedes показав свою новинку до офіційної презентації.

Мова йде про Mercedes-Benz GLS, передає портал Автолюбителі.

Позашляховик отримав повністю оновлений дизайн.

У моделі збільшена колісна база до 313,7 див. Тепер цей показник не тільки більше попередника, але і головного конкурента BMW X7.

Це дозволяє зробити машину комфортніше для тих, хто сидить на другому ряду.

Також отримає GLS і цифрову приладову панель, і мультимедійний комплекс MBUX.

Що стосується «візки», то вона в цілому буде повторювати платформу Mercedes-Benz GLE. Моторна гама повинна запропонувати найширший набір силових агрегатів, від 6-циліндрових бензинових двигунів потужністю до 460 к. с. до різноманітних гібридних установок. Втім, за чутками, електрифіковані так чи інакше будуть всі мотори GLS, так як бензиновим двигунам пророкують інтеграцію 48-вольтів стартер-генератори.

Повноцінні ж гібриди Mercedes-Benz може побудувати на базі традиційного 6-циліндрового мотора, так і на основі V8, а також «навколо» двигуна об’ємом 2,0 л – такий гібрид стане самим доступним варіантом. Не позбавлять GLS і 4-літрового V8: їм планується оснастити «гарячу» версію від AMG, а віддача мотора, за попередніми даними, складе близько 630 л. с.

Нагадаємо, автолюбителі склали рейтинг самих ненажерливих позашляховиків. За останні 10 років було протестовано чимало кросоверів і позашляховиків.

Щоб визначити, скільки автомобілі споживають палива, було подолано 155 км: спочатку 61 км по шосе, потім 40 км у міському режимі і 54 км в змішаному режимі.

Машини тестували на максимально можливій швидкості, при цьому дотримуючись правил дорожнього руху.

У результаті з’ясувалося, що лідером цього рейтингу став Mercedes-G 63 AMG з об’ємом двигуна 4 л, потужністю 585 к. с., який в середньому споживає 17,4 л на 100 км шляху.

Друге місце займає Bentley Bentayga W12 з 6-літровим мотором, потужністю 608 л. с. — він витрачає 15,9 л на 100 км.

Третю сходинку рейтингу ненажерливості зайняв Mercedes-Benz GLS 500 4Matic з 4-літровим мотором потужністю 455 к. с — 15.8 літра на 100 км.

На четвером мрії розташувався Jeep Grand Cherokee SRT8с мотором 6,4 літра потужністю 468 л. с., його показник — 15,6 л на 100 км.

П’яте місце зайняв BMW X5 M2010 року випуску з двигуном 4.4 потужністю 555 л. с., споживає 15,5 л/100 км.

Шосте місце очолив Porsche Cayenne Turbo Tiptronic S 2015 р. в. — для 4,8-літрового двигуна потужністю 570 л. с. потрібно стільки ж — 15,5 літрів.

На сьоме місце поставили BMW X5 M, випущеного в 2015-му з 575-сильним двигуном объемом4,4 літри, він трохи менш ненажерливий — 15 л/100км.

Восьме місце – у Mercedes ML 63 AMG 4Matic з 5,5-літровим мотором потужністю 525 л. с., який споживає 14,5 літрів.

Дев’яте місце – у Porsche Cayenne Turbo Tiptronic S 2018 року з 550-сильний двигун об’ємом 4 л, який вимагає 14,5 л/100 км

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Замикає десятку 510-сильний Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic 2010 з 4,8-літровим двигуном з витратою — 14,2 л на сотню.

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