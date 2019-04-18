Lexus представила свій перший мінівен: основні характеристики

Компанія Lexus представила на Шанхайському автосалоні перший в історії компанії мінівен.

Модель з індексом LM розроблена ексклюзивно для китайського ринку, але буде продаватися також і в інших країнах азіатського регіону. Новинка побудована на базі Toyota Alphard, але при цьому відрізняється від донора зовнішністю і оформленням салону, інформує портал avtomir.ua.

Перший мінівен Lexus буде доступний у двох модифікаціях: LM350 і LM300h. Перша отримає 3,5-літровий агрегат V6 потужністю 301 кінська сила, другу оснастять гібридною силовою установкою, побудованої на базі 2,5-літрового «атмосферника» сумарною потужністю 197 к. с. Привід може бути переднім або повним.

Перший мінівен Lexus буде доступний у двох модифікаціях

Lexus LM обладнаний двома індивідуальними кріслами другого ряду з підігрівом, вентиляцією, безліччю налаштувань положення і функцією масажу. Пасажири сидять за перегородкою з электрохроматическим склом, в нижню частину якої вбудований 26-дюймовий дисплей.

Серед інших особливостей — аудіосистема з 19 динаміками і холодильник об’ємом 14 літрів для двох пляшок вина або шампанського. Також буде доступна версія машини з салоном на сім місць.

Новинка відрізняється зовнішністю і оформленням салону

Раніше повідомлялося, що Lexus взули в шини з дизайном від кросівок. Компанія Lexus і дизайнер Джон Елліот представили кросовер UX, який був взутий в спеціально розроблені для нього покришки, на тижні моди в Нью-Йорку. Зазначено, що проект назвали Sole of the UX, його мета – перенесення і адаптація окремих стилістичних елементів кросівок на покришки.

Мова йде від колірної схемою «біле на білому», подвійний прострочки і металевому декорі. Взуті дані шини, для більшого контрасту, на чорні 18-дюймові диски, а кріплення коліс також виконані в білому кольорі.

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Технології

«Lexus UX був задуманий і спроектований для міста. Ми хотіли просунути цю концепцію ще далі і підкреслити значимість вуличної одягу — створити шини в стилі класичних стритвир-кросівок», — зазначив віце-президент з маркетингу Ліза Матераццо.

Модель доступна в двох модифікаціях: UX 200 c атмосферним двигуном потужністю 150 сил і гібридної UX 250h AWD з силовою установкою, що видає 178 сил.

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