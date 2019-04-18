Медики розповіли, що зроблять з вашим організмом 3 чашки кави в день: краще присядьте

Напевно нічого нічого краще ніж запах ароматної кави з ранку. Більшість людей на планеті щодня п’ють каву. Соціологічні опитування свідчать,що 60% дорослого населення випивають, в середньому, одну чашку кави в день.

Про це повідомляє інформаційний портал «lifter.com».

Що зможе зробити каву з організмом людини?

Хвороби, які бояться кави. Але варто пам’ятати, що не потрібно розглядати цей напій, як панацею від цих хвороб.

Цироз печінки

Кава може позитивно впливати на печінку і запобігти розвитку цієї жахливої хвороби.

Так що, якщо ви переживаєте про свою печінки, чашка кави – це те, що доктор прописав!

Діабет 2 типу

Кажуть, що саме кофеїн є ключовим елементом у боротьбі з діабетом, дослідження показують, що це не кофеїн, а сам кави створює позитивний ефект.

Рак

Дослідження показали, що певні продукти, такі як кава, можуть допомогти в боротьбі з раком.

Очевидно, що каву не можна назвати «ліками». Тим не менш, ті, хто регулярно п’є каву, можуть непомітно для себе запобігти розвитку раку.

Хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера.

Нові дослідження показують, що три чашки кави в день можуть запобігти хворобі Альцгеймера у літніх людей, які відчувають погіршення пам’яті.

Також вчені говорять, що кава здатна усувати жир, підвищувати рівень активності мозку, знижувати больовий поріг і підсилювати вироблення адреналіну.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», натуральний йогурт не гірше медикаментозних препаратів допомагає в найкоротші терміни нормалізувати артеріальний тиск. До такого висновку прийшли британські вчені, повідомляє The Daily Mail. Як виявилося, натуральний йогурт містить калій, необхідний людському організму для того, щоб вивести зайві солі. Саме солі і провокують підвищення артеріального тиску. Регулярне вживання цього продукту сприяє нормалізації тиску. Йогурт варто вживати і в профілактичних цілях.

Нагадаємо, що вчені назвали новий спосіб, який допоможе схуднути. Про це повідомляє портал Хроніка.інфо. До приходу весни і літа все більше людей прагнуть скинути зайву вагу, але не кожен може змусити себе займатися спортом, правильно харчуватися або обмежувати себе в гастрономічних задоволеннях. Вчені розповіли один спосіб, який допоможе спалити калорії, однак він підійде не всім.

Також портал «Акценти» писав, що кардіолог назвав головну причину утворення тромбів і розповів, як їх уникнути. Про це повідомляє портал newsyou. Кардіолог Симон Мацкеплишвили зазначив, що зазвичай тромби не відриваються, а ростуть разом з атеросклеротичної бляшкою, яка виникла ще до цього. Тромби – це кров’яні згустки. Коли вони відриваються від стінки судини і переміщуються разом з потоком крові, тромб може закупорити судини, що живить мозок і серце. Таким чином виникає тромбоемболія.

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