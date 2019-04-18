Погода на 19 квітня: порушить стихія плани Порошенко і Зеленського

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода в Києві та по всій Україні в день проведення дебатів кандидатів у президенти Порошенко і Зеленського. Він зазначив, що погода буде прийнятною для проведення такого масштабного заходу.

Дебати між чинним президентом України Петром Порошенком і його опонентом Володимиром Зеленським повинні пройти 19 квітня на НСК Олімпійський. Про це йдеться в матеріалі РБК.

Минулої неділі, 14 квітня, на НСК Олімпійський були проведені дебати, в яких взяв участь тільки чинний президент Петро Порошенко. Його опонент не прийшов на них і не висловив свою позицію та бачення розвитку країни.

Очікується, що 19 квітня, в п’ятницю, також пройдуть дебати на НСК Олімпійський, в яких візьмуть участь вже обидва кандидата. Зараз йде обговорення можливості проведення дебатів не в студії телеканалу «Суспильне», а на стадіоні, як того вимагав комік, бажаючий стати президентом, Володимир Зеленський.

При цьому Петро Порошенко хоче провести дебати, як того вимагає закон України «Про вибори президента», але Зеленський має намір прийти на стадіон і вести дебати з Петром Порошенком на відстані. Багатьом українцям така поведінка коміка-кандидата незрозуміло й неприємно, так як створюється враження, що він робить все, щоб дебати не відбулися.

Так народний синоптик розповів, що погода буде більш або менш гарною, якщо не враховувати хмарність. Тому він заявив, що в цей день дебатів мало, що загрожує. В цей день в Києві буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень прогріється до 12-13 градусів тепла. Також Горбань розповів, що 16 і 17 квітня в столиці будуть йти дощі, але вже в четвер вони вже припиняться.

Нагадаємо, Акценти повідомляв про те, що зараз чорний піар проти шоумена і кандидата в президенти України Володимира Зеленського набирає обертів. Президентська кампанія 2019 року стала, напевно, найбруднішою за всю історію України.

Також Акценти писав про те, що представники передвиборного штабу Володимира Зеленського, який бореться за президентське крісло країни, попросили прихильників допомогти організувати вибори. Також вони попросили допомогти уникнути фальсифікацій.

Нещодавно Акценти писав про те, що в контексті величезний галасу в країні навколо дебатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, в Київському міжнародному інституті соціології вирішили опитати українців щодо цього питання.

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