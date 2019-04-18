Греция будет требовать от Германии новых репараций

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Корреспондент.

Согласно агентству, греческие парламентарии приняли решение подавляющим большинством голосов. До начала голосования в поддержку требования о репарациях выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, заявив, что намерение правительства предъявить зафиксированное письменно требование о выплате компенсации – “исторический и моральный долг”.

“Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии”, – заявил Ципрас.

Он также подчеркнул, что вопрос репараций обсуждается по меньшей мере c 1995 года на уровне устных переговоров.

Отметим, в 2013 году в Минфине Греции заявили, что настоящая сумма ущерба больше выплаченных репараций на 108 миллиардов евро. А 2016 году парламент страны еще раз пересмотрел этот вопрос – тогда сумма превысила уже 300 миллиардов евро.