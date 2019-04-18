Доба на Донбасі: двоє окупантів знищено, один український військовий поранений

У середу, 17 квітня, українські військовики ліквідували двох окупантів та поранили п’ятьох у районі ООС.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

За добу бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Усі порушення режиму припинення вогню окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ: – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля села Миколаївка; – з мінометів калібру 82 мм – в районі села Водяне;

– з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі поблизу населеного пункту Піски; – з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 – в районі села Павлопіль; – з автоматичних станкових гранатометів – біля населених пунктів Лебединське і Широкине;

– з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Новоселівка Друга. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п’ятьох – поранено.

Від початку поточної доби противник обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.