У США чоловік використовував ігуану як зброю в ресторані

Поліція штату Огайо заарештувала чоловіка, який намагався використовувати ігуану в якості зброї.

Про це повідомляє Independent.

Як говорилося в повідомленні поліції Пейнсвілля в Facebook, офіцери відреагували на скаргу про порушення громадського порядку 16 квітня в місцевій мережі ресторанів Perkins.

У ресторані неназваний 49-річний чоловік “вийняв ігуану з-за пазухи, розкрутив її навколо голови за хвіст, а потім кинув у менеджера”. Неясно, що спровокувало його на такі дії.

Поліція затримала чоловіка в декількох кварталах від ресторану. Він чинив опір правоохоронцям.

Підозрюваному пред’явлено звинувачення в порушенні громадського порядку, опорі арешту і жорстокому поводженні з тваринами.

Ігуану передали місцевому ветеринару для обстеження.