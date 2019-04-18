Дагестанець зарізав жителя Севастополя за відмову танцювати лезгинку

П’яний будівельник з Дагестану вбив відвідувача кафе Севастополя за відмову танцювати лезгинку. Цю подію зафіксувала камера спостереження.

Сутичка сталася близько третьої години ночі 16 лютого в барі “Бенефіс”, жертвою став 34-річний Олег, директор місцевої транспортної компанії. В питному закладі він разом з дружиною відзначав день народження знайомої, пишуть “Вести”.



Троє підпилих гостей вирішили змінити репертуар і вмовили бармена поставити лезгинку.

“Що стоїш, давай танцюй!” — звернулися вони до стояв біля стіни Олегу.

Той спробував відбутися жартами, але, судячи з усього, не вибрав кращі слова — один з чоловіків образився і почав вимагати пояснень. У конфлікт втрутилася дружина Олега, але їй не вдалося її загасити.

В ході масової бійки уродженець Дагестану вихопив ніж і завдав відмовилася танцювати два удари в груди. До моменту прибуття лікарів Олег помер, який заступився за нього чоловік був госпіталізований.

Призвідники конфлікту втекли, але через кілька годин були затримані. Як з’ясувалося, 37-річний Гаирбег Абдурахманов, 42-річний Юсуп Шамсудинов і 29-річний Рашид Курбанов приїхали в Севастополь за два місяці до Нового року і займалися обробкою квартир. Фігурантом кримінальної справи про вбивство став тільки Абдурахманов, інші звинувачуються у заподіянні легкого шкоди здоров’ю.

“Боюся, що тому, хто зарізав мого Олега, дадуть мінімальний термін як за самооборону. І років через три він вже буде гуляти на волі. Не уявляю, як жити далі. У нас двоє дітей: Варюшке — п’ять, Данилу — три. Чоловік був для нас надією і опорою”, — зізналася дружина вбитого.