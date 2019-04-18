У Києві на Дегтярівській спалахнув будинок

У Києві почалася пожежа на даху будинку на Дегтярівській, 32Б. Про це у соцмережі повідомляє Київ.Оперативний.

На місці вже працюють пожежні бригади ДСНС, поліція і лікарі. “Сподіваємося, у допомозі останніх не буде потреби”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня у центрі Дніпра сталася масштабна пожежа, яку рятувальники гасили протягом всієї ночі. Внаслідок НП постраждала одна особа.

Відзначимо, що останнім часом кількість пожеж суттєво зросла. Головною причиною пожеж в ДСНС називають людський фактор. Зокрема, люди опалюють свої будинки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, курять у приміщеннях і перевантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади.

Нагадаємо, що увечері 15 квітня розпочалася пожежа в паризькому соборі Нотр-Дам. Вгаслідок того, що сталося біля собору впав дах і знаменитий шпиль. Водночас, як повідомляли служби порятунку і представники адміністрації храму, вдалося врятувати і його дзвіниці, і всі реліквії, що зберігалися всередині.