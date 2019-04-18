У Києві на проспекті Генерала Шухевича сталася смертельна ДТП. Про це інформує Київ.Оперативний у соціальних мережах.

Пішохід вирішив, що може перебігти через вісім смуг руху і в крайній лівій смузі потрапив під колеса Chevrolet.

Удар був дуже сильний, від отриманих травм – пішохід (чоловік близько 35 років) помер на місці. Водій фізично не постраждав, але перебуває у шоковому стані.

Раніше повідомлялося, що у Києві в районі станції метро “Либідська” сталася ДТП. Там п’яний неповнолітній хлопець на викраденій Lancia протаранив Toyoya Prius поліцейських.

Також у Харкові поліція затримала п’яного водія Lexus, який влаштував ДТП і втік з місця аварії. За даними поліції, на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської водій в’їхав у Daewoo Lanos і продовжив рух, не зважаючи на “втрачені” номери. Незабаром копи затримали машину підозрюваного на проспекті Героїв Сталінграда. Під час спілкування з водієм елітного позашляховика патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння. Водночас водій продовжував випивати й після затримання.