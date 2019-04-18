Чоловік намагався спалити собор Святого Патрика в Нью-Йорку

При затриманні зловмисник розлив бензин і рідина для розпалювання на двері собору 19 століття.

Поліція Нью-Йорка затримала чоловіка з двома каністрами бензину і рідиною для розпалювання, який намагався потрапити в нью-йоркський собор Святого Патріка. Про це в четвер, 18 квітня, говориться в повідомленні поліції міста в Twitter.

“Близько 19:55 (02:55 за київським часом) чоловік ввійшов у собор Святого Патріка на Манхеттені з каністрами з бензином і з рідиною для розпалювання, після чого був затриманий поліцією Нью-Йорка без будь-яких пригод”, – зазначено в публікації.

За даними телекомпанії NBC, затриманим виявився чоловік 37 років. При затриманні він розлив вміст ємностей на двері собору. При собі затриманий мав майже 15 л бензину, дві пляшки рідини для розпалювання і дві запальнички. Зараз поліція допитує чоловіка, який стверджує, що ніс каністри з паливом, так як в його фургоні закінчився бензин. При перевірці машини його слова не підтвердилися.

Собор Святого Патріка – католицький храм в районі Манхеттен, побудований у 1878 році.

Нагадаємо, 15 квітня в соборі Паризької Богоматері сталася сильна пожежа, що тривав понад 12 годин. Будівлі завдано значних збитків: обрушився його шпиль, дах, колони в нефі і годинник.

При пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний, всього на місці події працювали майже 400 осіб.