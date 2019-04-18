Я вважаю себе успішним Генеральним прокурором, — Луценко

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що за три роки Генпрокуратура передала до судів 6438 справ, що стосуються корупції.

Про це він сказав в інтерв’ю «theБабель», яке вийшло 17 квітня.

«Правоохоронна система ділиться на дві нерівні частини. Перша — ГПУ з її функцією процесуального керівництва та органи, за якими вона керує. Прокурори слідкують за тим, щоб законно діяли поліція, фіскальна служба, СБУ і, з недавнього часу, Державне бюро розслідувань (ДБР). Раніше слідство вела прокуратура, тепер цієї функції у неї немає; у неї залишилася лише функція «процесуального керівництва і нагляду». Друга частина системи, яка не залежить від ГПУ, — Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ). САП здійснює процесуальне керівництво тільки однією структурою — НАБУ. Сенс їх створення був у тому, що прокуратурі в потоці пограбувань, розбою, убивств та хуліганки важко фокусуватися на головному для України — на покарання держслужбовців категорії «А», тобто чиновників від заступника губернатора і вище. Цим з 2016 року займається НАБУ, яке очолює Артем Ситник. Глава САП Назар Холодницький — формально мій заступник. Але за законом мені заборонено не тільки ставити йому завдання, але і отримувати від нього інформацію. Моїм заступником його зробили формально, тому що тільки заступник Генпрокурора може підписувати деякі процесуальні рішення», — розповів він.

«Що ми маємо в результаті цих двох систем? Я вважаю себе успішним Генеральним прокурором. Тому що за три роки ми передали до судів 6 438 справ корупціонерів категорії «Б». Отримали вироки по 2 876 справах, повернули активів приблизно на 112 мільярдів гривень. Що відбувається з категорією «А», підслідною САП і НАБУ? До суду передано, якщо я не помиляюся, близько 200 справ, вироків — нуль. Повернення грошей державі — 450 мільйонів гривень. За три роки. Можна сказати: молодий орган, йому всі заважають. А мені всі допомагають? Ще можна сказати, що суди погані. А у мене краще? У мене Печерський суд, а у них Солом’янський — вони однакові. Я не кажу, що НАБУ потрібно ліквідувати. Я один із співавторів закону про НАБУ. Просто потрібно розмежувати керівників та інституції. [Керівник НАБУ] пан Ситник явно неефективний. Не дати за три роки жодного вироку — потрібно постаратися», — додав Луценко.

«Давайте згадаємо справу Розенблата. Це ідеальний приклад — для таких справ і створили НАБУ. Секретні агенти впроваджуються до депутатам, міністрам, губернаторам і фіксують хабара. З часів операції «агента Катерини» минуло півтора року. Ви чули хоч про одну?», — наголосив Генпрокурор.

«Тому що результат залежить від оперативних служб. Для Генпрокуратури це поліція і СБУ. Поліція дає шість з десяти хабарів, відділ «К» СБУ — інші чотири. Кожен божий день вони фіксують від трьох до семи хабарів. У п’ятницю буває більше — чомусь це улюблений день хабарників. Іноді доходить до вісімнадцяти. Я розумію, що НАБУ не може так багато фіксувати, тому що у них категорія «А». Але все залежить від детектива. У прокуратури немає оперативних співробітників. Прокурор тільки фіксує процес і супроводжує його. [Голова САП Назар] Холодницький не може самостійно, без НАБУ дати результат. Якщо за півтора року секретні агенти не спрацювали ні разу по категорії «А», які питання до Холодницкому? Якщо НАБУ не несе яйця, САП яєчні не буде», — резюмував Луценко.

Луценко був призначений Генеральним прокурором 12 травня 2016 року.