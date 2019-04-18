Дурдом: Жванія заявив, що не подавав позов про Порошенка

Екс-депутат Давид Жванія заявив, що не подавав позов у суд Києва з вимогою заборонити виїжджати за кордон президентові України Петру Порошенку та іншим високопоставленим чиновникам протягом одного року після проведення парламентських і президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення. Про це нардеп заявив в коментарі «Українській правді».

«Я спростовую, ніякого позову я не подавав. В цьому дурдомі я брати участі не хочу», — сказав Жванія.

Як він повідомив виданню, він зателефонував на сайт Окружного адміністративного суду міста Києва, який раніше опублікував відповідну інформацію. За його словами, він запитав, яким чином на сайті суду з’явилася заява від його імені, не підписана, однак в суді йому сказали, що вже не працюють.

«Я зранку буду звертатися до суду, щоб вони пояснили, яким чином з’явився (позов — ред.). Вони пояснили, що це по пошті хтось направив і вони оприлюднили на сайті, а я ніяка позовна заява не надсилав», — стверджує Жванія.

За його словами, позов не зареєстрований і не має номера.

«Вони просто вивісили на сайті, що така заява є, підпису немає, це просто хаос. Якщо б я подавав таку заяву, так я б вийшов і сказав про це. Це дуже серйозна заява для того, щоб це поштою відправляти в суд», — додав Жванія.