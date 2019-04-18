Вночі у Києві горіла житлова багатоповерхівка

У ніч на 18 квітня в Шевченківському районі Києва в житловому багатоповерховому будинку розпочався масштабна пожежа.

Як повідомляє Інформатор, тут загорівся дах будинку по вулиці Древлянська, 202.

Прибулі на місце рятувальники в терміновому порядку евакуювали мешканців. За попередньою інформацією, полум’я спалахнуло на горищі. Займання досягла площі 200 квадратних метрів.

Частина даху над одним з під’їздів згорів і обвалився.

На ліквідацію загоряння прибули 12 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу. Вогонь вдалося загасити близько 00:50, під час інциденту ніхто не постраждав.

Точні причини займання встановить експертиза.