Порошенко: І у мене є питання, чому корупціонери не сидять, але я не можу по дзвінку їх відправити за ґрати

Глава держави Петро Порошенко підкреслив важливість продовження реформи системи правосуддя в Україні, а також заявив, що виступає проти будь-якого втручання в розгляд тих чи інших справ. Про це він заявив під час спілкування з громадськими активістами та представниками громадських ініціатив в ефірі «Громадського телебачення»

«Кожна буква судової реформи пройшла експертизу Венеціанської комісії», — сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що робота Верховного суду, який пройшов реформування, сьогодні можна оцінювати «скоріше позитивно», незважаючи на справедливу критику громадськості про роботу всієї судової системи України.

«Там немає таких скандалів або жахливих рішень, які супроводжували старий Верховний суд. Я не кат і не суддя. І в повноваженнях президента, принаймні, президента Петра Порошенка, ні дзвінком телефону до судді віддавати за ґрати. Те, що від мене вимагають … Я як раз проти цього боровся. Ми європейська країна. І суд повинен бути незалежним. І питання — чому корупціонери не сидять, у мене такий же до керівників антикорупційних структур», — додав він.

Глава держави також зазначив, що у розслідуванні багатьох антикорупційних справ присутній політичний і іміджевий фактор, коли деякі активісти і навіть прокурори, йдуть на прес-конференції. «І в результаті знищують справи, знищують відповідні структури», — сказав він.

Президент підкреслив важливість завершення судової реформи в судах першої інстанції і застеріг громадськість від спроб повернення «старої судової системи Януковича».