Ваговий контроль на дорогах: де корупція і бандитизм

Причини перестрілки під Одесою потрібно шукати в кабінеті міністра Омеляна.

Враховуючи, що “художества” на вагових комплексах я контролюю вже десятиліття і описую не перший рік, можу взяти на себе відповідальність за коментар того, що сталося вночі на ваговому комплексі на початку траси Одеса-Київ в ніч з 16 на 17 квітня.

Окремо хочу зазначити, що я особисто мав можливість три роки тому обговорити з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном основні напрями розвитку транспортної галузі і назвав йому всього дві найважливіші проблеми. З яких першим був — організація реального вагового контролю на наших дорогах. Спасибі міністру за минулу увагу, але саме в цьому питанні реально не зроблено нічого. Так як назвати “ваговим контролем” стійкі кримінальні схеми стягування чиновниками винагороди за проїзд перевантажених тягачів через вагові комплекси — ніяк не можна. А оскільки ми не позбулися на дорогах України від перевантажень, то, врешті-решт, отримали недавні бандитські розборки за “право контролювати кеш на дорожніх вагах”.

Все просто і наочно: де корупція і бандитизм.

Що ж відбувається сьогодні і що треба терміново робити завтра, щоб змінити ситуацію.

1. Поліція. Повністю перестала припиняти порушення правил дорожнього руху вантажівками в частині обов’язкового проїзду вантажівкою через позначені знаками дорожні ваги. Відмовки: “у нас немає палиць”, “у нас немає команди згори” та інші свідчать тільки про те, що власники великих авто-компаній домовилися з вищим керівництвом поліції тій чи іншій області (району), а ті дали команду на пости не зупиняти певні вантажівки “великих господарів”. Наприклад: цистерни з паливом, маслом, зерновози і т. д., якщо на борту є відмітний знак, назва, марка бочки, причепа і т. д.. Поліцейським на постах біля вагового комплексу немає бажання займатися поділом потоку вантажівок, мчать на великій швидкості, на “договірні” “зверху” і звичайні, їм простіше не відправляти на ваги взагалі нікого. Фото-доказів повного небажання поліції на постах розгортати назад вантажівки або штрафувати тих, хто проїхав повз знака вагового контролю — сотні. Робота змінна, всіх договорняків начальства не згадаєш, простіше трафік просто ігнорувати, щоб не нарватися на проблеми. Саме так і стоїть поліція біля дорожніх вагових комплексів, тобто звично відвертаючись. Саме тому поліція не реагувала під час останнього інциденту зі стріляниною і з’ясуванням відносин кланів, які контролюють збір готівки на вагових комплексах. Хтось кишені набиває, а поліцейський повинен жезлом махати і розбирання лізти?..

2. Укртрансбезпека. Працівників НТБ “приймають” на хабарі з такою ж періодичністю, як і митників, тобто дуже, дуже часто. Система збору грошей, план по інкасації від вагових комплексів відпрацьовані і діють, навіть незважаючи на невдалу в 2018 році спробу відсторонити від посади голову НТБ Ноняка М. В.. Усували саме з причини регулярних хабарів у підлеглих йому працівників НТБ. Після відновлення його на посаді “план по інкасації” знову був введений в дію. Головна проблема в тому, що процедури зважування, оформлення порушень і штрафів виписано з такою кількістю лазівок-пасток, що кожен працівник НТБ на ваговому контролі має можливість не звертати увагу на злиденну зарплату, нічну роботу в полі і в мороз і спеку і “чесно заробляти кеш на себе і начальства”. Турецький, іранський водій, наприклад, обов’язково в документи вставить 50-100 євро для вільного проїзду через пост НТБ. Так прийнято, і це не змінюється роками. На хабарі налаштована вся система цієї держслужби!

3. Саме тому на вагових комплексах періодично виникають “громадські” зі спробами “половинити” нелегальні доходи від “державного вагового контролю”. Договорняки “громадських працівників” з працівниками НТБ частково ділитися або взагалі все забирати собі, поки “громадських діячів” не виженуть, — звична справа. Чиї вони не поділили “годівницю”, тобто керівництва обласного НТБ (начальник і заступник теж можуть загрузнути в битві за право приймати і здавати касу наверх), або між громадськими діячами від НТБ та громадськими діячами від облавтодору — і буде зараз розбиратися одеська поліція. В одеському облавтодорі також є дорожні ваги, навчені “кеш” працівники, свої “громадські”, але немає права оформляти протоколи про порушення і виписувати штрафи. Тому часто працюють у парі: облавтодор і НТБ. Так розмивають відповідальність, якщо будуть “брати” на хабарі. Так спокійніше “забезпечують квитками” водіїв, але “заробітками” треба ділитися.

Ясно одне: система повністю прогнила! Якщо вже за контроль кешу починають стріляти, то краще повністю розігнати службу і почати з чистого аркуша. Навіть в митниці за контроль кешевих потоків не стріляють. Може бути, тому що є специфіка: в митниці, в основному, не беруть “на робочому місці” та за збором кешу раз на місяць приїжджає “відповідальний товариш” з Києва чи начальник регіональної митниці в чині генерала сам везе мзду наверх. А на дорожніх вагових комплексах “утилізація кешу” повинна відбуватися щодня, так як збір дорожньої мзди — рутинна робота 24/7 і в об’ємному вираженні набагато більше. Збирають в основному гривню купюрами по 200-500 грн. Пакети або мішки з гривнею просто небезпечно зберігати довго на “робочому місці” або в офісі. У митниці, де “працюють” за долари, простіше з обсягами, так і використовувати митних генералів для перевезення митного бабла “на батьківщину” безпечніше.

Що необхідно терміново вжити, щоб покінчити з порочною практикою:

1. Поліція. Без всяких застережень поліція має всі вантажівки відправляти у місця, позначені знаками “ваги”. Навіть, якщо там немає вагового комплексу або він не працює. Навіть, якщо машина по виду порожня. Всі вантажівки повинні зважуватися. За відмови — протокол, штраф. Тільки так можна змусити виробити звичку і в поліції, і серед водіїв.

2. НТБ. Розділити функції зважування, оформлення протоколів, розрахунок фінансових санкцій по різних місцях. Тобто дорожні ваги взагалі не повинні контактувати з водієм! Зважили, передали дані на сервер — і ваги повинні бути звільнені для наступної роботи. Оформлення протоколів, виписка штрафів за перевантаження, за порушення ПДР мають відбуватися автоматично, аналогічно як для випадків відеофіксації порушень швидкісного режиму. “Листи щастя” за перевантаження, і… В ідеалі треба стягнути з “відповідальних товаришів”, які купили за сотні мільйонів гривень допотопні і практично непрацюючі пересувні вагові комплекси, почати проводити закупівлю і установку сучасних вагових комплексів “Weight-In-Motion” (зважування без зупинки). Останні дозволяють повністю автоматизувати процес контролю і покарання порушників вагового режиму на наших дорогах.

Але це, я дуже сподіваюся, буде вже при інших міністрах.

Олександр Захаров, спеціально для видання Аргумент