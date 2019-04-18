Дерипаска попросив у держави 30 млрд рублів

В кінці березня група ГАЗ Олега Дерипаски направила віце-прем’єру Дмитру Козаку лист з проханням виділити їй 29,5 млрд рублів в якості держпідтримки. В іншому випадку, як зазначили на підприємстві, існує загроза дефолту і падіння виробництва на 40% вже у другому півріччі.

Фінансові проблеми в компанії пов’язують з впливом американських санкцій, пише «Комерсант». Якщо обмеження все ж таки приведуть до скорочення виробництва, підприємство не матиме можливості обслуговувати кредитний портфель.

Державні гроші компанія планує витратити на субсидування процентної ставки за кредитами, а також на реалізацію програми закупівель техніки ГАЗ. У цьому випадку підприємство стане єдиним постачальником машин швидкої допомоги, шкільних автобусів та автомобілів для силових відомств, що дозволить поправити фінансові справи компанії.

В апараті Дмитра Козака виданню сказали, що з урахуванням соціальної значущості підприємства такі звернення ретельно розглядаються». Рішення поки не прийнято.