Стів Бэннон: «Людей, які жили за правилами все життя, викинули на смітник»

Колишнього шефа «трампистов» Стіва Бэннона в Європі панічно бояться: це він привів Трампа до перемоги на виборах 2016 року, а тепер погрожує потіснити європейських лібералів на виборах в Європарламент. Але в розмові Бэннон обіцяє не тільки захищати робочі місця простих людей від вивезення в Китай, а родину — від експериментів. Він, виявляється, готовий і до «гарячої» війни з Китаєм і ісламським світом

Його супротивники називають його «самим небезпечним ідеологом Америки». Стів Бэннон вніс вклад в перемогу Дональда Трампа і тепер має намір допомогти європейським популістам домогтися історичного тріумфу на травневих виборах. Бесіда зі скандальним активістом, який в той же час відрізняється надзвичайно небезпечними поглядами на політичне перевлаштування західних демократій.

У Стіва Бэннона (Steve Bannon) свій підхід до глобалізації. За кілька днів він пройшов шлях в тисячі кілометрів, щоб потиснути руку Маттео Сальвінії в Римі, а потім зустрітися з Сіндзо Абе в Японії, ненадовго заїхавши при цьому в Париж. Самопроголошений глашатай простого народу призначає нам зустріч у готелі «Брістоль». За плечима у Стіва Бэннона не одне життя: він був офіцером американського флоту, продюсером серіалу «Сайнфелд» (найприбутковіший ситком за всю історію), директором консервативного сайту «Брейтбарт ньюс» і, нарешті, головою передвиборчого штабу і радником Дональда Трампа. Головною темою його незвичайного життєвого шляху була захист «простих людей», яких він, за його словами, представляє в Америці, а тепер і у Європі. Його експертна група «Рух» мріє об’єднати всі європейські популістські партії, з прицілом на травневі вибори в Європарламент. «Американський Патрік Бюиссон» охоче говорить про свій вплив, а його підхід являє собою необхідний елемент для розуміння масштабної перебудови світової політики.

Олександр Девеччио: — Як ви самі бачите себе в ідеологічному плані? Ви — популіст? Націоналіст? Націонал-популіст? Консерватор? Націонал-консерватор?

Стів Бэннон: — Я б сказав, що я одночасно популіст і націоналіст, який виступає за суверенітет і традиціоналізм, оскільки я захищаю сімейну структуру і традиційні цінності. Принцип мого руху полягає в тому, щоб об’єднати всі ці ідеологічні течії. Спробую пояснити все по порядку. Бути популістом значить виступати проти еліти і за принцип субсидіарності: рішення повинно прийматися на більш низькому рівні. Бути націоналістом означає підкреслювати необхідність зміцнення сформованої після Вестфальського миру системи: нація — єдине утворення, яке користується підтримкою громадян і гарантує їм свободу. Виступати за суверенітет означає відстоювати об’єднання вільних націй, кожна з яких може підписати договір або вступити в альянс (наприклад, Європейський союз або НАТО), але виключно на основі свого суверенного вибору. Досить окинути поглядом картину, щоб зрозуміти що наші ідеї пускають корені по всьому світу, від Сіндзо Абе в Японії до Родріго Дутерте на Філіппінах. Погляньте, що відбувається в Австралії, в Індії з Моді, в Європі, в Бразилії з Болсонару, у Колумбії та багатьох інших країнах. У тому числі і в США, ясна річ… Все це являє собою суміш популізму, націоналізму і захисту суверенітету.

— З чим ви пов’язуєте посилення популістів одночасно в усіх західних демократіях? Що спільного у Сальвини, Орбана, Трампа і Болсонару? Ви вважаєте, що всі ці рухи можна порівняти?

— Погляньте на китайців: вони кажуть, що їхня система — комуністичний режим з китайськими особливостями. У популістів все те ж саме: кожен раз йдеться про націонал-популістському режимі з угорськими, французькими, італійськими, бразильськими або американськими рисами… У кожної нації мова йде про своєму власному режимі, який пропонує відповіді з урахуванням місцевої економічної та соціальної проблематики. В цьому і полягає сила націонал-популістського режиму: він унікальний для кожної нації, оскільки ставить на центральне місце те, що в першу чергу хвилює саме її.

— Але тоді чому і з якою метою ви хочете об’єднати європейських популістів? Ви ж самі сказали, що ситуація в Європі дуже сильно відрізняється від тієї, що склалася в США…

— Мені здається, що у націонал-популістів з Європи і США є щось загальне: вони виступають проти еліти та зосередження влади, будь то Брюссель чи Вашингтон. У США популістське рух прагне повернути владу народу, штатам, на нижній рівень. Крім того, воно виступає проти глобалізації, віра в яку поширена як серед професійного політичного класу, так і на Уолл-стріт, а також у Кремнієвій долині. Все це є частиною глобалізаційного менталітету, головним торжеством якого став Давос (гірський курорт в Швейцарії, де проходять форуми найвпливовіших людей світу — прим.ред.). Цей менталітет вступає в протиріччя з інтересами простої людини. Саме це об’єднує народи США і Європи: наші еліти дотримуються порівнянних схем поведінки. Погляньте на європейський проект Жана Моне (Jean Monnet) і його внутрішню логіку, яка передбачала формування Сполучених Штатів Європи. Тут можна порівняти Італію з Південною Кароліною, Францію — з Північною Кароліною, Іспанії — з Джорджією, а Угорщину — з Мэрилендом. За такою схемою у вас залишаються тільки адміністративні одиниці, які залежать від Брюсселя і ЄЦБ, і ні в якому разі не є вільними і незалежними націями.

Глобалісти розглядають національну державу як перешкода, яку треба подолати, як етап, який слід залишити в минулому. Ми ж вважаємо національна держава скарбом, який потрібно пестити і леліяти. Далі, прийняття рішень має бути повернуто громадянам, стати ближче до їх національних реалій і здійснюватися в межах їх суверенної національної держави. Нарешті, останній аспект, який проявився зокрема на Всесвітньому конгресі родин [пройшов у Вероні з 29 по 31 березня, прим.ред.]. Традиційні цінності набирають чинності з усього світу: це видно у Трампа, а також Маріон Марешаль (Marion Maréchal), Сальвіні, японців і Болсонару. Мова йде про повернення до традиційних громадським структурам нації, сім’ї і культури.

— Що ви думаєте щодо майбутніх європейських виборів? Що ви скажете тим, хто звинувачує вас у втручанні в ці вибори?

— Ці вибори стануть поворотним моментом в історії всієї Європи, а не тільки її політики. Прагне до національного суверенітету популістське рух насправді пустило коріння. Його динаміка відкриває світові перспективи. Один з головних переломних моментів відбудеться на майбутніх європейських виборах, коли націоналістичні партії заручаться величезною підтримкою виборців. Що стосується мого втручання, народи не потребують в мені, щоб розібратися зі стоять у влади в їх країнах партіями.

— Поговоримо про вашому власному шляху. Як продюсер ситкомів став радником президента Трампа?

— Я народився в сім’ї американських робітників. Мій дід і батько 50 років працювали монтажниками телефонних ліній. Мене виховували в католицьких традиціях. Мама була домогосподаркою і займалася п’ятьма дітьми. Ми були демократами, втіленням трудового класу Демократичної партії. Я не забув про свої коріння, і якщо ви звернете увагу на мої виступи, то побачите, що у мене тільки одна мета: домогтися більших прав для простих людей. Не важливо, що я був офіцером флоту, навчався в бізнес-школі Гарварду і Джорджтаунському університеті, працював у «Голдман Сакс» на Уолл-стріт. Мої коріння так і залишилися пов’язані з простим народом. У глибині душі я залишився захисником трудящих і присвячую життя лише одного: я хочу повернути їм право голосу.

Сьогодні електорат Демократичної партії майже не включає в себе простих людей: вона стала партією лівих «прогресистів». Інакше кажучи, вона виступає проти традиційної сім’ї і трудящих, підтримує глобалізацію. В результаті прості американці почали голосувати за Республіканську партію. Проте на перших порах вони не були належним чином представлені. Не варто забувати, що був період, коли республіканці виступали за вільну торгівлю без захисту нашої промисловості, відкритість кордонів і необмежену нелегальну імміграцію. Саме тому Трамп і був обраний.

— Ваш досвід у фінансовій сфері став поворотним моментом?

— Я працював у відділі злиттів і придбань «Голдман Сакс» у 1980-х роках. Іншими словами, я знаходився в самому ядрі реактора банківських інвестицій. У «Голдман Сакс» я зрозумів, що домінуючий клас не розумніші простих людей. Мій дід, якого я завжди вважав героєм, кинув школу в третьому класі, а мій батько пішов з середньої школи. При цьому вони були двома самими розумними людьми, яких я коли-небудь знав. У «Голдман Сакс» я зрозумів, що колективна мудрість простого народу як мінімум не поступається еліті. Саме тому я з такою увагою ставлюся до думки народу в процесі прийняття рішень. Якщо б у мене був вибір між тим, щоб керувати разом першою сотнею людей, які прийдуть до Трампу в червоних кепках, або разом з сотнею самих високопоставлених співробітників «Голдман Сакс», я без вагань віддам перевагу перших.

— Ваш батько втратив усі заощадження під час кризи 2008 року. Ця подія стала для вас мотивацією в боротьбі?

— Мій батько вклав були у нього невеликі заощадження в акції телекомунікаційної компанії AT&T, на яку працював 15 років. У його житті це підприємство було так само важливо, як і Католицька церква, грало таку ж центральну роль. Тим не менш, 2008 все звалилося всього за день, і він дізнався про це з телевізора. Несправедливість в тому, що врятовані були тільки великі компанії кшталт «Дженерал Електрик», «Ей-Ай-Джі» або «Годман Сакс». Всі інвестиційні і комерційні банки отримали допомогу. А моєму батькові ніхто і не подумав допомагати. Під час кризи 2008 року була зруйнована життя людей, які завжди дотримувалися правил гри. Мій батько був одним з них. Він був стовпом суспільства, справедливою людиною, платив податки, вносив внесок у суспільне життя, старанно працював кожен день, щоб його п’ятеро дітей змогли піти в католицьку школу. Якщо ви викидаєте цих людей на смітник, то руйнується вся структура суспільства. У цій ситуації еліта захистила лише свої власні інтереси, кинувши напризволяще кваліфікованих робітників, тих, хто, як і мій батько, були стовпами суспільства. Сьогодні ми втрачаємо їх. Наша революція відштовхується саме від такого висновку.

— Що ви думаєте про рух «жовтих жилетах»?

— Як мені здається, це можна порівняти з тим, що відбувається у нас, з тими, кого Хілларі Клінтон назвала «жалюгідними» людьми. Відмінність у тому, що у нас ми направили всю цю енергію, весь цей гнів на підтримку Трампа. Цей гнів також стане запорукою переобрання Трампа на майбутніх виборах. «Убогі» люди не вийшли на вулиці і не потребували насильстві.

— Що ви думаєте про Макроне?

— Макрон — глобаліст. Коли мені кажуть, що він — патріот, я відповідаю, що так, може, він і патріот, але столиця його батьківщини — Брюссель. Він бачить себе європейцем, і всі його кроки ведуть до більшої інтеграції в європейський проект.

— Трамп дотримав обіцянки? Як нині складаються ваші стосунки?

— Він зрозумів важливість виконання даних людям обіцянок, будь то будівництво стіни, адаптація США до структурних змін у зв’язку з Китаєм або припинення зарубіжних конфліктів, наприклад, в Афганістані. Якщо ви послухаєте його лютневе звернення «Про становище країни», то побачите ці три моменту. Це були три головні обіцянки під час кампанії 2016 року, і в цьому зв’язку демократичному і республіканського істеблішменту залишається лише боротися з ним питання стіни. Трамп знає, що її не побудують до моменту його переобрання, однак він хоча б демонструє американського народу, що бореться проти імміграції. Люди ж кажуть собі: «Він робить те, що обіцяв…»

Якщо Трамп продовжить слідувати тим же шляхом, я поки що не бачу нікого, хто міг би перемогти його в 2020 році. Коли мене запитують щодо моєї близькості до нього, я відповідаю, що сьогодні він сам називає себе націоналістом, і що ми ще ніколи не були так близькі, тому що він не вважав себе таким, навіть коли я вів його передвиборчу кампанію. Що стосується вас, французів, вам слід знати, що він не буде руйнувати НАТО. Він любить Францію, як і всі американці. Ми знаємо, що не будемо вільними і незалежними без Франції серед наших союзників, оскільки ми не забули історію нашої незалежності.

— Ви вважаєте, що криза 2018 року не був виключно економічним і фінансовим? Він став відображенням більш глибокої моральної кризи?

— Якщо ви сьогодні підете у французьку та американську глибинку, то побачите, що наші країни досі по-справжньому не оговталися від кризи 2008 року. Все виглядає так, немов економічна криза найсильніше вдарила по тих, хто знаходилися далі від епіцентру вибуху, зокрема з «жовтим жилетів».

Фінансова криза спричинила за собою економічне, а той сьогодні привів до політичного. Як мені здається, головним показником морального падіння еліти є навіть не стільки сам фінансова криза, скільки її реакція на нього. Згадайте, що ці люди звернулися до кращих адвокатів, бухгалтерів і консультантів. У еліта з еліт у Лондоні, Франкфурті і, звичайно ж, на Уолл-стріт була в голові лише одна думка: отримати фінансування. І що ж саме було зроблено? Були відкриті вентилі ліквідності, запущено так зване «кількісне пом’якшення», щоб побороти ризик дефляції. Вони випустили не менше 4 трильйонів доларів, щоб врятувати себе на шкоду простим людям. Якщо у вас є заощадження, які нічого не приносять, знайте, що виною всьому негативні процентні ставки, якими вони скористалися, щоб профінансувати самих себе. За рахунок простих людей.

Мені здається, що відмова еліти визнати відповідальність і розплатитися за наслідки породив сьогодні бунт народів. Погляньте на ваше повстання у Франції. Воно багато в чому пов’язано з катастрофічним Паризьким угодою, за якою ви дозволили Китаю, головному джерелу забруднення планети, забруднювати все більше і більше. І раз у багатих низькі податки, платити за все повинні «жовті жилети». Зрозуміло, чому це їх так розлютило! Криза «жовтих жилетах» — прекрасний приклад морального падіння партії Давосу та еліти.

— Що ви маєте на увазі під «партією Давосу»? Чи Не здається вам, що «моральне падіння» — це вже занадто?

— Я наведу вам приклад, який підводить під усім риску. У третій тиждень січня 2017 року прозвучали дві мови. Спочатку в Давосі виступив китайський лідер Сі Цзіньпін. Кілька днів тому Дональд Трамп виголосив у Вашингтоні інавгураційну промову. Зазначимо, що з перемогою націонал-популістського руху глобалізація зазнала саме нищівної поразки за всю історію США. Символом того став програш відомої глобалистки Хілларі Клінтон. Партія Давосу і її великі ЗМІ запанікували: «Що станеться при Трампа, це дикуни, який влаштувався у Вашингтоні, щоб зруйнувати нашу імперію?» Що стосується Сі Цзіньпіна, його виступі звучав заклик до продовження глобалізації. На відміну від Трампа він не говорив про згубний вплив цієї системи, яка звертає в прах народи. Як раз навпаки, він підкреслював центральну роль Китаю в новій глобалізації. Всі консультанти, банкіри і адвокати, тобто вся ця маленька еліта Давосу почала аплодувати йому з криками: «Сі чудовий! Він — наш спаситель!» У той момент вони вже знали, що китайська армія переправила мільйон уйгурів в концентраційні та виховні табори. Вони знали про репресії щодо Далай-лами і тибетських буддистів. Вони знали про ліквідацію християнської церкви, якій довелося піти в підпілля, щоб вижити в Китаї. Вони знали про становище китайського народу, який став рабом керівництва Компартії.

Знаючи все це, вони взяли Сі як спасителя і представили Трампа дияволом у плоті. Чим так завинила президент Трамп? Тим, що виступав за зміцнення національної держави і сформованої після Вестфальського миру системи (при якій не можна втручатися у внутрішні справи держав — прим. ред.). Ми, американці, дбаємо про нашу країну і хочемо, що наші союзники і партнери зайнялися своїми, знову зробили великими Францію, Італію, Польщу… Тим не менше вони аплодували Сі Цзіньпіну і стверджували, що Трамп — зло. Саме в цьому полягає моральне падіння, яке лежить в основі партії Давосу: вона усвідомлено аплодувала тоталітарної диктатури. Насправді Давос хвилює лише одне: гроші. У нього немає жодних моральних орієнтирів. Він обсипає почестями будь-якого, хто виплачує великий гонорар за консалтингові та банківські послуги. Давос зачарований золотим тельцем і не визнає ніякої іншої влади, проте, скажу прямо, його моральна слабкість стане запорукою нашої перемоги.

— Наскільки ви близькі до істеблішменту Республіканської партії? Ви вважаєте, що на ньому лежить частина відповідальності, в тому числі за згадане вам зубожіння простих американців?

— Як я вже говорив, республіканський істеблішмент боровся з Трампом при кожній можливості. В цьому великому націонал-популістському русі республіканський істеблішмент не на нашій стороні. Так, наприклад, Трамп вів переговори щодо торговельної угоди по сої, яка мала б у підсумку певну гарантовану вартість незалежно від біржових котирувань. Уявіть собі, істеблішмент Республіканської партії був проти цього заходу, оскільки вважав, що вона змусить Китай провести великі структурні реформи. Крім того, істеблішмент Республіканської партії став поборником нелегальної імміграції, так як вона забезпечує приплив в країну некваліфікованої робочої сили і, відповідно, зниження зарплат.

Після прибуття до Вашингтона китайська делегація відразу ж відправилася на Капітолійський пагорб, де у неї був намічений вечеря з республіканським істеблішментом. До Трампа всі ці прекрасні люди були повністю відірвані від трудящих в електораті Республіканської партії. Судіть самі: на праймеріз в 2016 році Трампу протистояли 12 кандидатів, яких активно підтримували Фонд «Спадщина», Інститут Катона, Інститут американського підприємництва, брати Кох, Підлогу Сінгер (Paul Singer) і т. д. Погляньте на суперників Трампа по гонці в той момент: будь то лібертаріанці начебто Рона Пола (Ron Paul), консерватори начебто Теда Круза (Ted Cruz), губернатори начебто Кріса Крісті (Chris Christie), неоконсерватори ніби Марко Рубіо (Marco Rubio) або члени сім’ї Буш, усюди ми мали справу з кольором, вершками республіканського істеблішменту, що проявлялося в самому мисленні цих людей. І тут з’явився Дональд Трамп. Він сказав їм: «Ми збудуємо стіну і закриємо кордони, повернемо перекладені за кордон робочі місця і оподаткуємо операції з Китаєм». Вони ж не знали, що таке «протекціонізм», Вони, ймовірно, ніколи не чули цього слова, воно було чуже їх жаргону. На праймеріз вони навіть не знали, що йому відповісти, тому що це політичні роботи, які запрограмовані думати тільки в одному напрямку. За тиждень до голосування республіканський істеблішмент в особі Пола Райана (Paul Ryan) відкрито сказав мені, що їхати в Вісконсін немає сенсу, що ми в будь-якому випадку поступимося щонайменше три пункти, і що вони не хочуть мати до цього жодного відношення. Я заперечив їм, що це повний абсурд, що ми цілком можемо перемогти у Вісконсині. Шансів було небагато, але потрібно було все одно їхати туди! Пол Райан і республіканський істеблішмент відмовилися вийти на сцену разом з нами. Вони не розуміли, що мова Дональда Трампа відповідає тривог американського робітничого класу, оскільки самі були відірвані від нього. Під час кампанії у нас було три ворога: насамперед, частина медійної еліти, далі, віддана лівим цінностей крило Демократичної партії і, нарешті, істеблішмент Республіканської партії. Об’єднайте ці три категорії і отримаєте медійно-політичну еліту країни, той самий клас, який з самого початку веде боротьбу проти Дональда Трампа.

— Ви назвали себе прихильником протекціонізму. Що ви думаєте про економічну доктрину чиказької школи?

— Я не вірю в неоліберальну модель. Звісно, я підтримую частина капіталізму, але це має бути реальний, практичний капіталізм. Діячі чиказької школи заблукали у власних абстрактних теоріях і зробили з вільного ринку фетиш. Світ сьогодні розділений між двома протиставлені системами. З одного боку стоїть Китай, меркантильний тоталітаризм, який прагне наповнити світ своїми товарами та ліквідністю за допомогою програми «Зроблено в Китаї 2025». Минулого тижня китайський лідер був у Франції і вклав 60 мільярдів доларів в 30 різних договорів для просування проекту нового шовкового шляху. Китайці представляють себе вашими новими партнерами, але їх справжня економічна стратегія в тому, щоб зробити Францію колонією. З іншого боку знаходяться західні демократії, які досі керуються неоліберальним порядком і з перемінним успіхом чинять опір вторгненню цієї промислової продукції, яка повністю обходить правила СОТ, виводить з рівноваги зовнішню торгівлю і знищує робочі місця. Саме це викликає гнів народів. У чиказької економічної школи все виглядає красиво в теорії, але на практиці все виглядає зовсім інакше. Знаєте, що вам загрожує з боку великих ЗМІ істеблішменту, якщо ви посмієте сказати щось подібне в США? Мене вони охрестили не інакше як комуністом. Для них я схожа на більшовику, тому що виступаю на захист американської промисловості і робітників!

— Для вас найскладніше завдання — привести Республіканську партію до протекціонізму?

— Дональд Трамп переміг, тому що протекціонізм, особливо по відношенню до Китаю з метою повернути робочі місця, був одним з елементів, які я старанно прописував у всіх його виступах. Це одна з причин нашої перемоги, насамперед у Мічигані, Вісконсині, Огайо, Пенсільванії і на Середньому Заході. Як пише великий соціолог Джеймс Девід Венс (David James Vance), цитуючи дослідження Гарварда і Массачусетського технологічного інституту, існує зв’язок між переведенням заводів та робочих місць в Китай і опіоїдних кризою, з-за якого, як вам відомо, у США щороку гине 50 000 чоловік: всі чули про фентаниле.

Зараз, коли ми задіяли всі життєві сили країни проти Китаю, Пекін налаштований проти нас. Але навіть там розуміють, що їм доведеться провести кардинальні структурні реформи китайської економіки, стосується субсидій для держпідприємств, крадіжки власності або маніпуляцій з валютою без торгових бар’єрів. Справа в тому, що все це відбивається на становищі народів, як у Франції, так і в США. Саме тому, коли Трамп робить те, що робить зараз, він робить це для всіх промислових демократій: Японії, Північної Америки. Західної Європи… Китай залишив нас всіх з носом. Зокрема це стосується практики передачі технологій: якщо французька компанія хоче вести бізнес або відкрити виробництво в Китаї, їй необхідно створити спільне підприємство, яке буде відкрито для китайців і дасть їм доступ до французьких технологій для їх наступної крадіжки. Інакше кажучи, мова йде про крадіжку інтелектуальної власності та рекеті: ви хочете торгувати з Китаєм, щоб конкурувати з ним, поки він наводнює своїми товарами ваші ринки? Тоді будьте готові надати йому на блюдечку ваші технології. Саме так там все працює на відміну від Заходу, де капіталізм навпаки спирається на інновації, які стають рушійною силою нашої економіки і підштовхують підприємців вперед.

Крім того, китайці продовжують вкладати у промисловість величезні кошти з допомогою державних субсидій, щоб сформувати максимум експортних потужностей. У результаті головна стаття нинішнього китайського експорту в світі — це дефляція: Китай живе не по можливостях і чинить сильний ціновий тиск на інший світ. Так, він виробляє 800 мільйонів тонн сталі і максимально знижує ціни, щоб наповнити світовий ринок і чинити тиск на конкурентів, не дати тим підняти ціни. Саме тому Трамп б’є тривогу: нам потрібно боротися, битися з усіх сил, щоб домогтися великих структурних змін у світі. Важливо, щоб ви у Франції розуміли, що це стосується і вас, чинить величезний вплив на ваш народ, як і на американський. Це не кажучи вже про китайському проекті нового шовкового шляху, плані «Зроблено в Китаї 2025» і проектах по розповсюдженню мереж п’ятого покоління. Все це забезпечить Китаю в майбутньому домінуюче положення у сфері високих технологій і виробництва, зробить Францію і США залежними від нього. Ми опинимося в ролі постачальників сировини і деяких компонентів, станемо для нього ринком для кінцевої продукції та цифровий колонією.

— Чи Китай може стати в перспективі і військовою загрозою?

— Існує одна добре відома книга під назвою «Необмежена війна». Її написали два китайських військових стратега в 1990-х роках. Вона являє собою своєрідний план війни з Заходом, який спирається на три типи боротьби: інформаційну, економічну і класичну війну. Зокрема там робиться такий висновок: «Єдине, що може зробити Захід — битися. Він уміє вести боротьбу з правильною стратегією. Нам ніколи не перемогти його військовою силою, але ми можемо зробити це за допомогою інформаційної та економічної війни». Таким чином, Китай націлився на економічне знищення Заходу і активізував інформаційну війну, кибершпіонаж і киберворовство інтелектуальної власності.

Що стосується збройного конфлікту, сподіваюся, до цього ніколи не дійде. У 1960-х роках, коли я був ще молодим, я служив на есмінці в Південно-Китайському морі. Через нього йде близько 40% всієї світової торгівлі, і воно завжди було відкрито для вільного ходіння судів з усіх країн світу. Китайці побудували там сім островів, які за фактом являють собою аеродроми і підкріплюють їх територіальні домагання на Південно-Китайське море. Крім того, вони хочуть встановити там знаходяться під їх контролем маршрути. У 2014 році мені здавалося, що через п’ять років в Південно-Китайському морі почнеться війна з-за ситуації вибухонебезпечної обстановки… Наприклад, японці вважають головним потенційним джерелом військового конфлікту вже не Північну Корею, а Тайвань або Південно-Китайське море.

Думаю, що якщо у Заходу не вдасться побороти Китай, змусивши його слідувати нашим економічним правилами, Захід буде складно не допустити конфлікту в Південно-Китайському морі. Зрозуміло, я щиро сподіваюся, що до цього не дійде. Але уникнути подібного ми можемо тільки шляхом економічної конфронтації з Китаєм. Трамп робить цього з самого моменту обрання: такий підхід став відмінною рисою його президентства. Він зосереджений на цьому, і тепер всі керівні сили сконцентровані на цій тематиці, яка стане вирішальною на президентських виборах 2020 року.

— Армія відіграла визначальну роль на шляху вашого розумового становлення?

— Мене завжди цікавила Азія, і я пішов у флот, де служив на есмінці офіцером, який відповідав за відстеження радянських підводних човнів. Ми виконували ці завдання за протичовнової боротьби в Південно-Китайському морі, Перській затоці та Індійському океані. На моєму рахунку два морських походу. Під час другого нам довелося мати справу з захопленням заручників. Ця подія зміцнила мою любов до батьківщини. Я зміг оцінити нескінченністю світу і відправитися на інший його кінець, щоб захищати Америку. Так, це був видатний досвід.

Я був у Китаї в 1977 році, бачив Індію і Пакистан. Все те, що я уявити собі не міг, якщо б залишився у своєму штаті і містечку Річмонд. Армія допомогла мені не стати замкнутим у собі. Потім моя старша дочка поступила в академію Вест-Пойнт і служила в 101-му десантному полку в Іраку. Одним з моїх найкращих спогадів стало прислане дочкою фото: на ньому вона, виснажена і зі зброєю в руках, сиділа на троні Саддама Хусейна. Місія в Іраку стала для неї великим досвідом. Вона також служила в Східній Європі і багато там дізналася. Служба в армії зміцнює любов до країни, в цьому обов’язок кожного американця.

— Найбільша загроза для Заходу — це ісламізм?

— Я, безумовно, вважаю радикальний і зокрема політичний іслам і шаріат значущою загрозою для Заходу, але мені здається, що ми можемо впоратися з нею, тим більше що у нас є усвідомили проблему партнери на Близькому Сході. Так, наприклад, генерал Ас-Сісі добре пояснив, що іслам має реформуватися зсередини, щоб вступити в сучасність, і що домогтися цього можуть тільки мусульманські нації. Саме тому під час нашої першої поїздки з президентом Трампом ми вирушили в Ер-Ріяд, Єрусалим і Рим. Нашою метою було встановити діалог між центрами іудаїзму, ісламу і християнсько-іудейського Заходу. Радикальний іслам, зрозуміло, являє собою серйозну загрозу для християнсько-іудейського Заходу, однак це стосується не ісламу в цілому, а його радикального, ісламістського і тоталітарного тлумачення з домінуванням шаріату і прийняттям джихаду. Мені здається, що Трамп був одним з найбільш активних учасників боротьби з цією загрозою.

Проте якщо подивитися на існуючі загрози, стає ясно, що саме Китай являє собою найбільшу загрозу для Заходу з урахуванням його площі, історії та амбіцій. Досить поглянути на новий шовковий шлях і недавню поїздку китайського лідера до Франції. Він привіз з собою 60 мільярдів доларів: якщо китайський проект увінчається успіхом, Франція дуже сильно зміниться, і це стане куди більшою проблемою, ніж радикальний іслам. Глобалісти не побачили цю загрозу. До Макрону ж зараз приїжджає китайський лідер з 60 мільярдами доларів. Хіба він може проігнорувати їх?

— Ви ненавидите претензійно-лицемірних лівих ще більше, ніж лівих типу Берні Сандерс (Bernie Sanders)? Що ви думаєте про політику лівих у сфері ідентичності? Чи Не створює вона розкол в Америці?

— Я чую заяви лівих «прогресистів», зокрема про Трампа. Вони дійсно розділяють Америку і хочуть піти ще далі в політиці ідентичності, тому що вважають її способом домогтися перемоги. Мені здається, що це дуже обмежена політика, яка суперечить економічним результатам та соціальних питань. Якщо подивитися на результати політики Трампа, стане ясно, що він домігся найнижчих показників безробіття серед чорношкірих за всю історію і серед латиносів за останні 40-50 років, тоді як зарплати двох цих категорій громадян зростають. За опитуваннями вже видно, що латиноамериканці починають повертатися в бік Трампа, який тепер користується підтримкою понад 40% з них. Все це вибиває ґрунт з-під ніг у демократів і їх етнічного клиентелизма.

— Ви були керівником «Брейтбарт ньюс». Цифрова революція — загроза або велика удача для демократії?

— Демократія ще ніколи не була настільки міцною, але ЗМІ почали кричати, що вона в небезпеці після того, як еліта стала програвати вибори. Демократія раптом почала валитися перед обличчям великої загрози, тому що комусь дали стусаном під зад. У листопаді минулого року в США проголосували 113 мільйонів чоловік, що стало історичним рекордом для довиборів у Конгрес. Мені здається, що на майбутніх європейських виборах варто чекати великої явки.

Люди стали активніше, що частково пов’язано з соціальними мережами. Соцмережі прибрали всюди посередників, що, до речі кажучи, займався і «Брейтбарт». ЗМІ може випускати контент кожен день. Сьогодні у нас з’явилися справжні альтернативи, і я думаю, що ми знаходимося тільки на самому початку процесу. Згадайте, що Сальвини і Болсонару перемогли з допомогою відео у «Фейсбуці». Тепер уже немає необхідності витрачати мільйони доларів! Взяти хоча б Окасио-Кортес. Багато хто забуває, що всього кілька років тому вона працювала барменом і отримувала 17 000 доларів на рік. Сьогодні вона третій за значимістю політик в США, найсильнішої нації світу. Так, соціальні мережі неймовірно сильні.