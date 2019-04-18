Коломойский заявил, что вернется в Украину после выборов

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский вернется в Украину. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы “Схемы”. По его словам, он сейчас находится в ожидании того, что ему скажут адвокаты.

“Ну конечно. Я и так собирался раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи … Чтобы не было предвыборных каких-то … У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине”, — заявил олигарх.

Также журналисты “Схем” засекли в израильском офисе Коломойского скандального российского олигарха Павла Фукса, сопредседателя депутатской группы “Відродження” Виталия Хомутынника, мэра Харькова Геннадия Кернеса и экс-министра энергетики и угольной промышленности Януковича Эдуарда Ставицкого.

Как известно, с сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну “по семейным обстоятельствам”.