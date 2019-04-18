СБУ получила доказательства целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории Украины, в связи с чем руководство российских спецслужб нужно объявить в розыск, заявил 18 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Facebook.

“Согласно полученных доказательств ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Против всех лиц, причастных к организации и выполнения терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционные списки”, – подчеркнул он.

Турчинов отметил, что аналогичные преступления спецслужб РФ разоблачена и за пределами Украины, в частности, использование боевых отравляющих веществ на территории Великобритании.

“Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и главное управление Генштаба вооруженных сил РФ, террористическими организациями, а Россию – государством, которое распространяет терроризм в мире”, – заявил секретарь СНБО.

17 квітня на спільному брифінгу Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України були наведені неспростовні…

Gepostet von Олександр Турчинов am Mittwoch, 17. April 2019