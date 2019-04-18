На Львівщині поїзд на смерть збив чоловіка

На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Явора, Турківського району, електропоїзд із сполученням Львів – Сянки скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.