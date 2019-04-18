У Кропивницькому затримано адвоката за спробу підкупу поліцейського

Представник директора одного з приватних підприємств спробував домовитися з посадовцем слідчого підрозділу поліції Кіровоградщини про непритягнення свого клієнта до кримінальної відповідальності. Врешті захист знадобиться самому адвокату, якого затримали на передачі хабара в сумі 1, 5 тис. доларів посадовцю поліції. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

До Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшов рапорт начальника одного з відділів слідчого управління ГУНП області. Майор поліції повідомив про факт пропозиції йому неправомірної вигоди.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ, під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області, слідчим управлінням ГУНП було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Було встановлено, що чоловік, який запропонував посадовцю поліції хабара є адвокатом і представляє інтереси фігурантки у кримінальному провадженню, розпочатому за ч.2 ст.191 КК України. Захисник спробував домовитися з поліцейським про закриття матеріалів справи відносно його «підопічної». За що пообіцяв передати 1,5 тисячі доларів США.