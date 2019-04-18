У Росії може з’явитися новий податок

Глава Росводресурсів Дмитро Кирилов заявив, що у Росії може з’явитися новий екологічний податок. Про це пише «Російська газета».

За словами керівника відомства, даний податок може замінити платежі для підприємств за скиди неочищених стоків у водні об’єкти. Ця ініціатива зараз обговорюється фінансовим блоком уряду Росії. «Такий податок може бути додатковим стимулом для „брудних“ промислових і комунальних підприємств використовувати сучасні технології очищення», — розповів Кирилов.

Він додав, що держава допомагає підприємствам модернізувати очисні споруди. Зокрема, субсидує процентну ставку по кредитах, взятих на ці цілі.

На початку квітня стало відомо, що Мінфін РФ запропонував включити в Податковий кодекс п’ять нових голів. Мова йде про екологічний податок, утилізаційний збір, збір з користувачів автодоріг, про готельний збір і податок з операторів зв’язку. Таким чином, відомство вирішило реалізувати свою давню обіцянку кодифікувати основні діючі неподаткові платежі — незважаючи на заперечення бізнесу. Якщо ці платежі будуть внесені в Податковий кодекс, то за їх несплату буде загрожувати, в тому числі, кримінальна відповідальність.

26 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що в найближчі шість років фіскальне навантаження не зміниться, а внесення неподаткових платежів в Податковий кодекс ніяк не відіб’ється на навантаженні бізнесу і росіян.

Зростання податкових надходжень у консолідований бюджет РФ в 2018 році став рекордним за останні п’ять років — 23%, або плюс майже 4 трлн руб., повідомив в січні в ході розширеної колегії ФНС голова служби Михайло Мішустін.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Росії зріс податок на додану вартість із 18 до 20%. З-за цього значно зросли ціни на продукти харчування та алкоголь, смартфони, квартири, бензин, автомобілі, стільниковий зв’язок, авіаквитки, підвищилися ставки по іпотеці, збільшилися комунальні платежі. За прогнозами Центробанку, до кінця 2019 року інфляція в Росії складе 5-5,5%.