Зеленський розповів про долю Верховної Ради після виборів

Кандидат в президенти Володимир Зеленський розраховує на більшість у Верховній Раді наступного скликання.

Зокрема, Зеленський зазначив, що не готовий об’єднуватися з колишніми “регіоналами” і політичною силою Петра Порошенка.

“Просто вони з’являться. Люди. Просто з’являться. Як і з’явився. Просто з’являться люди. Я впевнений…Але я думаю, що вони підуть у Верховну раду, і може бути він (Святослав Вакарчук, – ред.) зможе там пояснити своїм людям, які його прихильники, що він – демократичні сили. Потім, Гриценко ж піде? Гриценко піде, з Садовим вони підуть. Ось. І потім, я вам скажу, складний момент взагалі з кимось із них об’єднуватися. Я б хотів, щоб ми набрали більшість”, – підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що для нього буде вигідно розпустити Раду, але робити це буде в рамках закону “Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент… Але ви ж розумієте, що нам це вигідно”, – заявив він.