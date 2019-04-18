В харківському торговому центрі чоловік відкрив стрілянину

В торговому центрі «Протон» між двома чоловіками виник конфлікт, в результаті чого один із них здійснив кілька пострілів.

Інцидент стався 17 квітня близько 21.10 в ТЦ «Протон», розташованого за адресою Площа Захисників України, 7/8, — повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.

За попередньою інформацією, чоловіки посварилися і один з них вистрілив в бік іншого предмета, схожого на пістолет.

«Зі слів очевидців, стрілець почав бикувати, до нього підійшов охоронець і попросив вийти з ТЦ, на що він витягнув стовбур. Підбіг один з очевидців і спробував вибити пістолет. У підсумку стрілок пальнув охоронцеві в щоку і мужику в груди. Після цього його пов’язали», — розповіли в соцмережах.

Охорона затримала стрільця. За даними очевидців, той викрикував, що він адвокат з Херсонської області.

На місце викликали оперативно-слідчу групу Основ’янського відділу поліції, яка встановлювала всі обставини події.