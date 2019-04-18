Зеленський заявив про готовність «жорстко розмовляти» з Коломойським

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що він буде «жорстко розмовляти» з олігархом Ігорем Коломойський, якщо в разі його перемоги на виборах бізнесмен спробує скористатися ним для вирішення власних питань у судах. Про це шоумен заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Буду з ним розмовляти про це. Жорстко. Будемо сваритися. Моїм ім’ям прикриватися (якщо Коломойським спробує, — ред.), слухайте, це неможливо. Я вважаю, що це неправильно», — сказав кандидат.

Шоумен також підкреслив, що з Коломойським він спілкується виключно по бізнесу і політичний період він «точно не літав» до олігарха в Тель-Авів і Женеви.

«Може бути, у нас були якісь виступи. І для нього теж були. Ми виступали «Кварталом». Ну, слухайте, ну це нормально. Це робота», — відповів Зеленський.

Говорячи про іншому українському олігарха Ріната Ахметова Зеленський зазначив, що з ним він ніколи не спілкувався. З Валерієм Хорошковським також «немає відносин зараз», хоча «були нормальні відносини».