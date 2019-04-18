У Дніпрі виявили гранатомет у сміттєвому баку

17 квітня в сміттєвому баку на вулиці Калиновій бездомні випадково наткнулися на гранатомет. Усвідомивши всю серйозність ситуації, чоловіки відразу ж попросили перехожих викликати на місце поліцію.

Боєприпас, візуально схожий на РПГ-22, лежав практично на дні бака.

Патрульні, прибувши на місце, відразу ж місце взяли під охорону до приїзду спецслужб.

Пізніше з’ясувалося, що знахідка не представляє небезпеки — тубус гранатомета виявився порожнім. Для вирішення питання про утилізацію снаряда на місце події викликали вибухотехніків.

Нагадаємо: якщо ви знайшли підозрілий предмет або снаряд, то його ні в якому разі не можна брати в руки. У такій ситуації потрібно зателефонувати на лінію «101» або «102» і дочекатися приїзду екстрених служб. Пам’ятайте, що від цього може залежати ваше життя і життя оточуючих людей.