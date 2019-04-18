У Дніпрі екс-міліціонера, який влаштував розправу при спробі продати квартиру, засудили до довічного

У Дніпрі до довічного ув’язнення засудили керівника одного зі спецпідрозділів поліції, який намагався незаконно продати квартиру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Колишній поліцейський хотів продати квартиру в Дніпрі, одна з кімнат якої належала обвинуваченому, а інші дві — його дружині та її матері. У липні 2014 року обвинувачений звернувся до підлеглих з проханням допомогти переконати співвласників не перешкоджати продаж його частки.

За даними правоохоронців, вночі обвинувачений у супроводі ще чотирьох чоловік проник у квартиру, став грубо лаятися з жінками, погрожувати їм насильством у разі невиконання його вимог. Потім зловмисник настав господині ногою на шию, наніс кілька ударів по голові і розламав її мобільний телефон.

На крики потерпілих про допомогу до під’їзду підійшли двоє перехожих, почали вимагати пред’явити документи, погрожуючи викликати поліцію. Обвинувачений дістав з кишені пістолет і вистрілив одному з них в голову. Дніпровського поліцейського, який влаштував розправу при спробі продати квартиру, засудили до довічного. Чоловік загинув.

Під час обшуків за місцем проживання підсудного виявили чотири ручних осколкових наступальних гранати РГД-5 і ручну осколкову наступальну гранату РГН, які зберігалися без дозволу. При затриманні зловмисник погрожував працівникам поліції підірвати гранати, якщо вони наблизяться до його будинку.

Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Одного із співучасників суд також визнав винним і засудив до трьох років позбавлення волі, однак пізніше його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на рік. Інші три людини, які брали участь у скоєнні злочину – учасники АТО підпадали під дію закону «Про амністію», а тому їх звільнили від відбування покарання за вчинення злочинів.