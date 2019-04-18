Фукс з допомогою силовиків створив скандал з однією з найбільших корпорацій в світі

В Україні їй належить 10 сонячних електростанцій загальною потужністю 267 МВт. Нещодавно компанія CNBM заявила про рейдерську атаку на цей бізнес з боку силовиків.

CNBM почала освоюватися на українському ринку на початку десятиліття, вклавши в Україну близько мільярда доларів США в інвестиціях та торговому фінансуванні. Тоді китайська держкорпорація поставляла обладнання для сонячних електростанцій для відомої компанії Activ Solar. Згодом у Activ Solar почалися фінансові проблеми, вона залишилася повинна китайської держкорпорації сотні мільйонів доларів. В результаті CNBM забрала всі сонячні електростанції Activ Solar в рахунок погашення боргу, зазначає видання.

У 2016 році тариф для українських сонячних електростанцій CNBM був знижений, компанія заявила рішучий протест, і ситуація досі не вирішена.

Такими діями Україна не тільки не захищає іноземні інвестиції, порушуючи відповідні міжнародні договори, але і сприяє експропріації таких інвестицій, вважають в компанії.

Якщо протягом 6 місяців уряд не відреагує і не вирішить проблему, наступним кроком стане подача позову проти держави з вимогою відшкодувати заподіяні збитки діями силовиків і суден, що згідно з документом становить понад 3,5 млрд грн.