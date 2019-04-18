Росія ввела заборону на експорт нафти на Україну

Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що Росія вводить заборону на експорт нафти на Україну.

Про це повідомляє .

«Встановлюється заборона на експорт на Україну російської нафти і нафтопродуктів», — заявив Медведєв.

За його словами, також запроваджується перелік товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити на Україну лише на підставі окремих дозволів.

«У цю категорію включена продукція ПЕК, у тому числі вугілля і ось ті ж самі нафту і нафтопродукти», — підкреслив російський прем’єр.

Раніше уряд України розширив перелік російських товарів, заборонених до ввезення на митну територію країни.