У Британії застрелили зірку фільму “На голці”

Відомого за роллю у фільмі “Т2 Трейнспоттинг” – другої частини фільму “На голці” – актора Бредлі Велша застрелили в британському місті Едінбург напередодні ввечері.

Бредлі Велш був застрелений на вулиці близько 20:00 напередодні після “заворушень”. Зазначено, що він помер після того, як його поранили в голову біля його будинку в Единбурзі.

Медики боролися за порятунок Бредлі, однак, він помер на місці події.

Додамо, “Т2 Трейнспоттинг” (2017) – британський трагікомедійний фільм, знятий Денні Бойлом за романом “Порно” Ірвіна Велша. Він є продовженням фільму “На голці” (1996).

Нагадаємо, актор Сеймур Кессел, відомий глядачам за фільмом режисера Джона Кассаветіс “Особа” (Faces, 1968), помер у віці 84 років у Лос-Анджелесі.