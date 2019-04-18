У США перевели печерні написи черокі

Група вчених вперше переклала написи народу черокі в печері в штаті Алабама – в них вони знайшли опис церемоніальною частини гри, схожою на сучасний лакросс.

«Це перші написи черокі, знайдені в печері, і перші, які вдалося перевести. Вони оповідають про те, що люди робили в печері, і є прямим доказом того, що деякі корінні американські племена вважали печери священними місцями», — говорить один з провідних авторів дослідження Ян Симек.

Як пояснюється, на початку 30-х років XIX століття під тиском влади південно-східних штатів американський уряд вирішив знищити індіанські анклави, а індіанців виселити на порожні землі на захід від річки Міссісіпі – сьогодні це територія штату Оклахома. Примусова депортація отримала назву «Дорога сліз» – під час неї загинуло близько чотирьох тисяч індіанців.

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Написи, знайдені в печері Маніту, описують обряд, який проводився в ці кризові часи індіанцями, які ще не покинули території сучасної Алабами – саме звідти їх переселяли.

Як розповіли фахівці, черокі користувалися складовим алфавітом, який налічував 85 символів різних складів. Його розробив близько 1820 року вождь черокі по імені Секвоя, також відомий як Джордж Гесс. Його використовували для спілкування, під час знакових свят і навіть у першій в історії США газеті, що видається індіанцями.

Дослідники розглядали дві групи написів у печері. Як з’ясувалося, в одній з них йшлося про важливе ритуальному подію, яка відбулася в 1828 році. Одна з перекладених фраз: «Лідери команди по стикболу на 30-й день місяця квітня 1828 року». Вчені припускають, що займенник «їх» стосується американців європейського походження. Напис поруч: «Ми ті, у кого кров йде з носа і рота».

Стикбол – це спортивна гра індіанців. Вона нагадує лакросс. Передбачається, що перша напис — дата проведення гри, друга — травми, отримані учасниками.

Як відзначають вчені, для черокі стикбол був більше, ніж просто спортивним змаганням. Це було церемоніальне подія, що тривало кілька днів. Дві конкурентні команди уособлювали дух і силу людей і їх предків.

Перед грою відбувалися приготування з молитвами і медитаціями, а також ритуалом очищення «входження у воду». Швидше за все, для нього використовувався підземне джерело в печері.

Цікаво, що написи на стелі печери написані задом наперед – вони ніби звернені до середини скелі. Крім цього, серед них є напис: «Я — твій онук «. Вчені думають, що так черокі могли звертатися до духів померлих предків або надприродних істот – саму печеру вони, ймовірно, вважали «порталом» в інший світ.

Разом з цим, автори роботи не надали повні переклади написів з поваги до племен черокі, які вважали написи священними. Команда вже відшукала кілька печер з подібними написами. Напевно, у важкі часи індіанці шукали місця, де можна було проводити традиційні обряди і просити допомоги у предків і духів.

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За матеріалами ТСН

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