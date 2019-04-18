«У нас немає боргів і олігархів»: Пушилин розповів про «унікальність республік»

Ватажок «ДНР» Денис Пушилин заявив, що найгірші часи ОРДЛО вже позаду. Про це повідомляють підконтрольні ОРДО ЗМІ.

Також, він повідомив, про «унікальність ДНР»:

«При всіх мінусах, про яких відомо, республіки, як би це комусь не здавалося дивним, знаходяться в унікальній ситуації. У нас немає, наприклад, державних боргів і олігархів. Немає ілюзій, що хтось прийде і зробить життя кращим — надія тільки на себе, але нам не звикати, — але і точно ззовні не буде викачувати ресурси, як це відбувається з Україною. Дорого коштує шанс влаштувати життя по здоровому глузду. Це складно, але у нас є на це політична воля, а також умови — промисловий потенціал і золоті люди. І ще у нас дуже сильний союзник — Росія».