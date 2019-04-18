iPhone 11 буде потужнішим ноутбуків

Джейсон Крос з Macworld розповів, чого реально варто чекати від процесора A13 в iPhone 11.

Нові процесори будуть побудовані за 7-нанометровому техпроцесу, так як 5-нм чіпи просто не будуть готові вчасно. Крос вважає, що Apple буде використовувати ту ж кількість транзисторів, що і в A12X Bionic.

Причому компанія не стане нарощувати кількість продуктивних ядер: їх буде 2, як і в поточних процесорах. Плюс 4 енергозберігаючих.

Apple, ймовірно, буде покладатися на деякі архітектурні зміни і, можливо, кращі пікові тактові частоти для збільшення продуктивності процесора. Зрештою, чіпи компанії вже є найшвидшими.

В останні роки приріст продуктивності процесорів Apple в одноядерному режимі був досить стабільним. Якщо тенденція збережеться, ми побачимо оцінку в Geekbench 4 в районі 5200. — Джейсон Крос

Многоядерную продуктивність прогнозувати складніше, але вона може досягати 15-16 тис. очок. Тим самим, ми отримуємо мобільний процесор, що обганяє по продуктивності будь-Android-смартфон і більшість ультрабуків.

З іншого боку, GPU в нових айфонах не стане набагато могутніше з-за обмежень пропускної здатності. Так що нові чіпи від Qualcomm можуть випередити A13.

Але Apple може зробити упор не на графічних можливостях, а перенаправити залишкові потужності в штучний інтелект.

Крос впевнений, що компанія має намір продовжувати активно працювати в напрямку машинного навчання та обробки зображень.

У минулому році Apple зробила Neural Engine в A12 набагато потужніше, ніж очікувалося.

Neural Engine в процесорі A11 може виконувати 600 мільярдів операцій в секунду. A12 виявився приблизно у вісім разів швидше: 5 трильйонів операцій в секунду.

Я не впевнений, що ми побачимо настільки великий стрибок знову, але Apple цілком може досягти збільшення продуктивності в 3-5 разів завдяки деяким поліпшенням технічного дизайну і набагато більшим бюджетом транзисторів.

Машинне навчання і штучний інтелект – найважливіші складові iPhone: вони використовуються від створення кращих фотографій та відео до доповненої реальності і Siri. Якби Apple оголосила, що Neural Engine в A13 може виконувати 20 трильйонів операцій в секунду, я був би вражений, але не здивований.

Процесор сигналів зображення, що використовується для обробки даних з датчиків камери, є ще одним критично важливим компонентом, який складно оцінити, але Apple щорічно вкладає в неї величезні кошти.

Він використовується в поєднанні з Neural Engine і GPU для поліпшення якості фотографій і відео. Apple поліпшить його знову в цьому році. Можливо, компанія навіть буде однією з перших, хто включить апаратне забезпечення для кодування і декодування відеокодека AV1.

Якщо ви не знаєте, що все це значить, просто знайте, що більшість відео в інтернеті (наприклад, YouTube), ймовірно, перейдуть на цей формат через пару років. Він надзвичайно ефективний.

Apple в останні роки робить велику ставку на нейромережах і машинному навчанні. Цілком імовірно, що компанія продовжить рухатися в цьому напрямку, роблячи iPhone розумніші у всіх аспектах.