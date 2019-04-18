Крутіше Гладковського: «Укрзалізниця» купує російські деталі з п’ятьма ятикратною переплатою

ПАТ «Укрзалізниця» закуповує деталі російського виробництва з переплатою в два-п’ять разів через завищену очікувану вартість та створення штучних умов на тендерах для потрібних фірм.

Про це пише «Залізниця без корупції».

У вересні 2018 року Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» провела тендер на закупівлю локомотивних швидкостемірів та запчастин до них загальною вартістю 25,5 млн. грн. В тендері прийняли участь два учасники – ТОВ «Електротех» та ТОВ «НТП «Трансінвест». Їх пропозиції відрізнялися лише на 1000 тис грн., але «конкуренти» не знижували ціни.

Фірми пропонували продукцію одного виробника – ВАТ «Електромеханіка» з міста Пенза (Російська Федерація). Крім того, обидва учасники подали ідентичні довідки і листи погодження.

Аналіз цін продемонстрував, що вартість продукції досить суттєво відрізняється від ціни на ці товари в Росії. Так швидкосетмір 3СЛ2М залізниця купувала по 86 тис грн. Тоді як у Росії він в роздріб коштує 38 тис рублів (близько 17 тис грн.)

Таким чином Укрзалізниця закуповує швидкостеміри приблизно в 5 разів дорожче, ніж їх продає виробник.

Нині ніхто з українських виробників не може виготовляти локомотивні швидкостеміри і запчастини для них, бо для цього треба пройти довгу процедуру погодження виробництва і допуску до застосування. Хоча сам швидкостемір втілює технології середини минулого століття.

В кінці року вирішила збільшити обсяг замовлення до 30,10 млн. грн. Таким чином, по цій угоді переплата могла скласти 2/3 її вартості.

ТОВ «НТП «Трансінвест» було зареєстроване всередині 2014 року – в розпал бойових дій на сході. Зареєстрував фірму в Києві мешканець вже окупованого Новини Максим Ковальчук. Альо за місцем реєстрації знайті її не можливо: в документах вказаний тільки номер чотирьохповерхової адмінспоруди – вул. Пріорська, 21.

Минулого листопаду «ЦЗВ» замовив фірмі запчастини до дизелів тепловозів за 4,26 млн грн. Були поставлені запчастини виробництва російського ВАТ «Коломенський завод».

Згідно укладеного договору ціна однієї форсунки дизеля Д-49 становила 10 800 грн. В Україні акі форсунки продають за 1800 грн.

Загалом на цьому контракті «УЗ» переплатила більш ніж в 5 разів. З такою ж самою накруткою були закуплені й контактори для локомотивів.

Загалом за 5 років свого існування «НТП «Трансінвест» уклало договори з УЗ на суму 450 млн грн. При цьому, проти фірми відкрито низку проваджень, які ведуть в ГПУ, і в НАБУ і в Донецькій поліції.

Також нині НАБУ розслідує справу щодо закупівлі кабельно-провідникової продукції російського виробництва за 950 млн грн. у трьох інших фірм: ТОВ «Техелетропром», ТОВ «Еней» та ТОВ «Інтеркабель Київ». Детективи підозрюють, що переплата за цим угодам склала біля 225 млн грн.

Також «УЗ» зі значною переплатою в останні роки купувала з переплатою в рази російські реле, генератори, російські редуктори і багато іншого. Всі ці закупівлі відбувалися за ідентичним сценарієм – жодної конкуренції та захмарні ціни.

Тільки в 2017 році в Україну імпортували з Росії обладнання і запчастини для залізниці на $82 млн дол.

Раніше телепрограма «Наші Гроші з Денисом Бігусом» розказала про закупівлю російських деталей зі значною переплатою підприємствами «Укроборонпром» у фірм, до управління діяльністю якими був причетний Ігор Гладковський – сін тоді першого секретаря РНБО Олега Гладковського. Також Гладковський старший міг бути причетним до діяльності цих оборудок. Після розголосу президент звільнив Гладковського з посади.