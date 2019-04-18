Україна впала у світовому рейтингу свободи слова

Україна посіла у Світовому рейтингу свободи преси 102-е місце серед 180 країн світу, опустившись порівняно з роком раніше на одну позицію. Україна має розгалужену мережу засобів інформації, а її влада здійснила після революції 2014 року ряд важливих реформ, але із-за недостатнього фінансування нового Громадського телебачення ці досягнення є крихкими. Про це йдеться в щорічному звіті про порушення свободи слова у світі неурядової правозахисної організації «Репортери без кордонів», повідомляє «Німецька хвиля».

Зазначається, що «медіа-ландшафт» в Україні різноманітний, і

після революції 2014 року влада провели кілька важливих реформ, прийнявши

законодавство про прозорість власності ЗМІ та доступ до державної

інформації.

При цьому «Репортери без кордонів» вважають, що потрібно зробити

набагато більше, щоб послабити вплив олігархів на основні засоби масової

інформації», підтримати редакційну незалежність і боротися з

безкарністю після злочинів проти журналістів.

У звіті говориться, що негативні наслідки має у тому

числі «інформаційна війна» України з Росією, яка включає заборону

російських ЗМІ і соціальних мереж, складання «чорних списків» іноземних

журналістів і судові переслідування за звинуваченням у зраді.

«Вибори 2019 року також будуть сприяти зростанню

напруженості: більш частим атак і погроз», – йдеться в звіті «Репортерів

без кордонів».

У розділі про Росію, яка посіла в рейтингу 149-ю позицію

серед 180 країн говориться, що «Крим, який був анексований в 2014 році, і

Чечня стали «чорними дірами», звідки надходить мало новин і

інформації».

Лідируючі позиції в рейтингу «Репортерів без кордонів» зайняли

Норвегія, Фінляндія та Нідерланди. Найгірша ситуація зі свободою слова, за

думку укладачів звіту, – в Туркменістані, Північній Кореї та Еритреї.

Правозахисники відзначають, що проблеми зі свободою слова спостерігаються майже у

кожній другій країні світу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Верховна Рада може прийняти закон про блокування роботи українських ЗМІ, які підозрюються у сприянні «терористичної діяльності».