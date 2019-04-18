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Суд задовольнив позов Коломойського у справі про націоналізацію ПриватБанку

18.04.2019

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку. В Нацбанку повідомили, що оскаржуватимуть це рішення. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Національний банк України

«18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив процедуру виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави, такою, що порушує норми чинного законодавства», — повідомляють у Національному банку України.

Там зазначають, що відповідне рішення суду будуть оскаржувати в апеляційній інстанції.

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