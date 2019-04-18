На Дніпропетровщині копи затримали автовикрадача

На Дніпропетровщині поліцейські викрили та затримали чоловіка, який, погрожуючи водієві ножем, викрав автомобіль. Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Інцидент стався 17 квітня близько 18:00 у Кам’янському. Як розповів потерпілий, до нього в салон підсів незнайомець і почав погрожувати ножем. Він змусив водія вийти з автомобіля, а сам сів за кермо і зник з місця. У Кам’янському та прилеглих районах копи негайно ввели оперативний план “Перехват”. Автовикрадача вдалося затримати в через кілька годин у Криничанському районі.

Зловмисником виявився 35-річний житель Кам’янського. Зараз він затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

“За узгодженням з місцевою прокуратурою чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) “, – розповіли в поліції і зазначили, що чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.