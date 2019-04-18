У Шотландії застрелили боксера та актора з фільму Т2 Трейнспоттінг

Боксер та актор Бредлі Велш був вбитий 17 квітня у шотландському Едінбурзі. Його застрелили близько 20.00 за місцевим часом в одному з центральних районів міста – Вест-Енді.

Нападник вистрелив Велшу в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці після прибуття медиків.

Бредлі Велшу було 42 роки. У минулому він професійно займався боксом, а в 2009-му знявся в документальному серіалі Danny Dyer’s Deadliest Men, який розповідає про найнебезпечніших людей у Великій Британії.

Популярність йому принесли зйомки у британській трагікомедії від режисера Денні Бойла Т2 Трейнспоттінг, що є продовженням культової стрічки На голці (1996).