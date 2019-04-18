Зеленський Порошенко порадив піти з політики: «В опозиції до народу України»

Чинному президенту Петру Порошенку варто було б піти з політики після феєричного відповіді товариства з довіри до глави держави».

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів кандидат в президенти Володимир Зеленський.

В цілому, відповідаючи на питання про голосування за закон про імпічмент, Володимир Зеленський заявив, що не буде порушувати українське законодавство, намагаючись розпустити Верховну Раду.

«Всі будуть голосувати депутати. З перевиборами, ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни, ви прекрасно в цьому орієнтуєтеся. Я боюся, що я не встигну (розпустити Раду — ред.). Я ламати закон не буду порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити Парламент», — стверджує він.

На зауваження, що Петро Порошенко теж може мати вигоду від дострокових парламентських виборів, ставши лідером опозиції, Зеленський відповів: «Ну, знаєте, він сьогодні головний лідер, і він в опозиції до народу України. Ось це найстрашніше, що є.

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Я б на його місці, – я слава богу, не на його місці – після такого феєричного відповіді товариства по довірі до президента, пішов би з політики. Він людина забезпечена, він людина багата, він може забрати з собою в пам’яті ті заслуги, які він зробив для України. В позитивних, порядних, демократичних країнах такі люди йдуть з політики, просто йдуть. І це правильне рішення», — пояснив Володимир Зеленський.



«З приводу розпуску (парламенту) — будемо робити за законом. Іноді закон взагалі допомагає приймати рішення», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про свої плани щодо Донбасу.

Як повідомляв Hyser, Зеленський зробив гучну заяву щодо легалізації зброї і наркотиків в Україні.

Також Hyser писав, що Зеленський виніс вердикт щодо об’єднання з Порошенком.