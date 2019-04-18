Mercedes-Benz показала новий кросовер: основні характеристики

У Нью-Йорку німецька компанія представила купеобразную модифікацію кросовера GLC, що отримав ті ж зміни, що і базова модель.

Буквально місяць тому на автошоу в Женеві компанія Mercedes-Benz представила публіці свій оновлений кросовер GLC. Тепер же інженери з Штутгарта оголосили і про рестайлінг купеподібної версії цієї моделі — GLC Coupe, інформує портал avtodream.org.

Купеобразная модифікація отримала ті ж обновки, що і споріднений GLC. У нього така ж видозмінена фальшрадіаторная решітка, підправлені повітрозабірники і переглянута корми з дифузором іншої форми. Змінилася також світлотехніка зі світлодіодними фарами за замовчуванням і матричними за доплату.

Купеобразная модифікація отримала ті ж обновки, що і споріднений GLC

Інтер’єр GLC Coupe зазнав незначних змін: з’явився новий мультируль з сенсорними кнопками, 12,3-дюймова панель приладів і нова мультимедійна система MBUX з широкоформатним сенсорним екраном діагоналлю 10,25 дюйма.

З технічної точки зору оновлений GLC Coupe багато в чому схожий на дореформенну модель, за одним винятком. Кросовера нового покоління доступна переглянута 2,0-літрова «турбочетвірка» з віддачею 258 л. с. і 370 Нм крутного моменту. А це дозволило паркетника разгонаться до 100 км/ч приблизно за 6 секунд.

Ціни на рестайинговый GLC Coupe поки засекречені, але Mercedes-Benz заявляє, що кросовер надійде в продаж в США в кінці 2019 року.

Ціни на рестайинговый GLC Coupe поки засекречені

Раніше повідомлялося, що Mercedes показав свою новинку до офіційної презентації. Мова йде про Mercedes-Benz GLS. Позашляховик отримав повністю оновлений дизайн.

У моделі збільшена колісна база до 313,7 див. Тепер цей показник не тільки більше попередника, але і головного конкурента BMW X7. Це дозволяє зробити машину комфортніше для тих, хто сидить на другому ряду. Також отримає GLS і цифрову приладову панель, і мультимедійний комплекс MBUX.

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Технології

Що стосується «візки», то вона в цілому буде повторювати платформу Mercedes-Benz GLE. Моторна гама повинна запропонувати найширший набір силових агрегатів, від 6-циліндрових бензинових двигунів потужністю до 460 к. с. до різноманітних гібридних установок. Втім, за чутками, електрифіковані так чи інакше будуть всі мотори GLS, так як бензиновим двигунам пророкують інтеграцію 48-вольтів стартер-генератори.

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