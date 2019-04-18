«Швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39»: Зеленський зробив гучну заяву про медичну реформу

Кандидат у Президенти України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада не має відповідей на деякі питання, що цікавлять громадськість.

Як приклад кандидат Зеленський привів медичну реформу та дії в цьому зв’язку в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, передає РБК-Україна.

Володимир Зеленський зазначив, що приймаючи і потім внедряяя медичну реформу влади «не порадилися з людьми», а варто було б.

«Приймають медичну реформу. Хто взагалі запитав у людей? «А як ми з села доїдемо в цю лікарню?», тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39 (температура), та навіть якщо 37 і це бабуся з онукою, у неї серце вистачає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа», — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відверто розповів про свої стосунки з Коломойським.За словами кандидата в президенти, він рідко бачиться з Ігорем Коломойським. У той же час він зазначив, що в разі свого обрання «буде з ним жорстко розмовляти», якщо олігарх спробує вирішувати питання в судах, наприклад, по Укрнафті.

«Буду з ним розмовляти про це. Жорстко. Будемо сваритися. Моїм ім’ям прикриватися, слухайте, це неможливо. Я вважаю, що це неправильно», — пояснив Володимир Зеленський.

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«Може бути, у нас були якісь виступи. І для нього теж були. Ми виступали «Кварталом». Ну, слухайте, ну це нормально. Це робота», — додав шоумен.

Володимир Зеленський підкреслив, що ніколи не спілкувався з Рінатом Ахметовим. «На парі вечірок віталися і все», — уточнив він. З Валерієм Хорошковським також «немає відносин зараз», хоча «були нормальні відносини».

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