Українці отримали субсидії на руки: що не можна робити

Субсидії українцям в рамках монетизації роздали на руки на оплату комунальних послуг.

При цьому таку матеріальну допомогу не можна витрачати на свій розсуд до тих пір, поки повністю не будуть сплачені рахунки по комуналці. Про це заявив начальник Головного територіального управління юстиції в місті Київ Станіслав Куценко, повідомляє OBOZREVATEL.

Він зазначив, що в столиці серед домогосподарств, які оформили субсидії, є борги за сплату комуналки і тому фінансову допомогу їм можуть не нарахувати.

Субсидії не можна витрачати на свій розсуд до тих пір, поки повністю не будуть сплачені рахунки за комуналку

«Субсидія – це спеціально створений рахунок у банку, який відкрили для того, щоб туди надходили кошти на оплату комунальних послуг. В кінці року або звітного періоду, якщо якісь гроші залишаються на рахунку, тоді можна ними розпоряджатися у вільному режимі. До того часу гроші не можна використовувати, тільки на оплату рахунків», – сказав Куценко.

Тим домогосподарствам, які втратили можливість оплатити комуналку і позбулися субсидії, все одно можна прийти в управління соцзахисту і відновити її, зазначив Куценко.

«На розгляд заяви дається 10 робочих днів, але іноді строк може бути довшим, так як інформацію додатково ще перевіряють в податковій інспекції, управлінні соцзахисту. Подання недостовірних даних може стати підставою для відмови нарахування субсидій», – пояснив він.

«Подання недостовірних даних може стати підставою для відмови нарахування субсидій»

Раніше повідомлялося, що субсидії перерахують деяким категоріям українців. Перерахунок субсидій передбачає, що отримувачів субсидій будуть перевіряти: чи відповідає дійсності інформація, зазначена в деклараціях, не «забули» претенденти на субсидію вказати всі свої джерела доходів, що не відбулися, чи в сім’ї суттєві зміни на краще.

Кому субсидії продовжать автоматично

Звертатися за субсидією з новою заявою та декларацією про доходи за субсидією потрібно буде громадянам, які відповідають хоч одному з перерахованих критеріїв:

— субсидія була призначена не на всіх зареєстрованих, а на тих, хто фактично проживає у квартирі;

— в сім’ї є непрацюючі особи працездатного віку, які не мають доходів або ж їх доходи менше мінімальної зарплати (4173 грн);

— протягом останнього року в родині відбулися зміни у складі сім’ї;

— проживання в орендованій квартирі;

— статус внутрішньо переміщених осіб.

Іншим обіцяють переоформити субсидії автоматично.

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Головне

Відмовити у нарахуванні субсидій можуть у таких випадках:

— якщо людина не сплачує ЄСВ і не перебуває на обліку в центрі зайнятості

— за останні півроку здійснена покупка на суму понад 50 тис. грн

— власникам будинку площею більше 200 кв. м або квартири – понад 120 кв. м

— якщо в сім’ї є машина, випущена менш 5 років тому.

Нагадаємо, українцям підсунуть новий «сюрприз» з тарифами.

Як повідомляв Hyser, третина отримувачів субсидій в Києві не розрахувалися за воду.

Також Hyser писав, що деяким українцям доведеться повторно просити пільги у держави.