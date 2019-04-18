Країна котиться в совок: Офіцер ФСБ розповів про величезну мережі стукачів в Росії

Діючий офіцер ФСБ на правах анонімності розповів про величезну мережі стукачів в Росії і як з ними працюють силовики. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, зараз Росія «котиться в совок у найгіршому вигляді». При цьому багато росіян помиляються, що все буде добре.

«Як ви думаєте, скільки зараз добровільних помічників-стукачів на патріотичній основі? Знаю, що багато з них їздили в Крим в 2014-2015 роках «відпочити». Хтось двічі. І ці ж особи отримували відкріпні посвідчення для голосування. Коли я слухаю молодих людей, які розповідають добровільно-ініціативно про своїх друзів, мене нудить. За якийсь пряник вони стали рабами і заражають цим своє оточення,» — каже він.

Співробітник ФСБ стверджує, що по всій Росії діє розвинена мережа стукачів з декількох мільйонів чоловік. Це звичайні громадяни країни: сусід, дільничний, старший по будинку, на роботі, в вузі і так далі. До кожного з них, говорить офіцер, походить індивідуальний: «Залежить від людини, що від нього потрібно. Кого-то просто звільнять, він і знати не буде за що і ніколи не дізнається, чи на роботу не візьмуть. А з ким-то будуть працювати довго до потрібного результату».

«Це віддалено схоже на мережевий маркетинг, зі своїми особливостями. Наприклад, комусь створюються проблеми (у бізнесі, бандити, корупція, начальство, кримінальна відповідальність особиста або близьких, вступ до вузу тощо), той біжить до «надійного друга», і вже той приводить його до нас, людина думає, ну це один раз, і все… Для когось це благо, включається соціальний ліфт для нього і близьких, але при цьому хтось з його оточення обов’язково їде вниз. Кругова порука, такий закон збереження енергії. З єговістами це не працює, система ламає зуби про них», -сказав офіцер ФСБ в інтерв’ю.