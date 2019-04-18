Зеленському жорстко відповіли про квоти на українську мову і «невдалої» медреформе

Закон про мовні квоти на телебаченні в Україні був розроблений і погоджений з усіма великими українськими телевізійними групами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, коментуючи заяву кандидата на пост президента Володимира Зеленського про намір ініціювати у разі перемоги на виборах перегляд мовних квот у ЗМІ.

«Якби ви знизили податки для всіх великих телевізійних медіа, які довгі роки робили… матеріали російською мовою… Якщо б ви прийшли і сказали: “дивіться, хлопці, ось перед вами два фільми. Фільм, який зроблений українською мовою – податок 10%. Фільм, який робиться російською мовою – залишаємо податок який був. Ви вважаєте, що потрібні були б квоти?» – сказав Зеленський в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

У свою чергу Сюмар підтвердила обговорення з Зеленським даної теми, додавши, що закон про квоти був розроблений і погоджений з усіма великими українськими телегрупами.

“Але найбільш маразматичні правки, щоб нівелювати закон, подавав саме “Квартал 95”, тому що це чи не єдина студія, яка не може виробляти контент український. Мови не знає. І правки писали люди, явно далекі від законодавчої техніки», — написала Вона.

Крім цього Сюмар підкреслила, що резидент України – це гарант Конституції, а не телеменеджер, який думає як знизити податки для свого бізнесу.

У своєму інтерв’ю Зеленський також дорікнув законодавців у тому, що прийнята медична реформа не обговорювалася з народом. У свою чергу в Моз назвали кандидата в президенти необізнаним про роботу екстрений запуск трансформації охорони здоров’я. У відомстві підкреслили, що перед запуском трансформації системи охорони здоров’я МОЗ провів серію консультацій із зацікавленими сторонами.

У Моз також зазначили, що з 27,3 мільйонів пацієнтів, які обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, 70% залишилися задоволені.