У разі перемоги Зеленський не збирається працювати на Банковій, літати президентськими літаками і перекривати дороги для кортежу

У разі перемоги на президентських виборах кандидата Володимира Зеленського, Адміністрація президента більше не буде перебувати на київській вулиці Банковій. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав фаворит виборчих перегонів.

За його словами, він дасть розпорядження своїй команді знайти «якийсь ореп space, якийсь unit цікавий».

«Так, я хочу. А його (будівля Адміністрації), якщо дозволить суспільство, віддав би якийсь… Не знаю… Не знаю», — сказав він.

З моменту приходу до влади Зеленського, у місті не будуть перекривати дороги для проїзду президентського кортежу, — стверджує претендент на найвищу посаду в країні.

«Ні, дивіться, дороги не будуть перекривати… Я буду стояти в пробках. Я не збираюся перекривати дороги», — додав він.

Крім того, шоумен пообіцяв не користуватися президентськими літаками, а продати їх. Літати збирається рейсовими бортами.