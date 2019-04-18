Дебати мають допомогти українцям зробити свідомий вибір — соціолог

Директор фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна переконана, що дебати між кандидатами на посаду Президента України допоможуть громадянам зробити свідомий вибір, повідомляє Укрінформ.

“Очевидно, що в цей час, який залишався між двома турами, дебати повинні були переконати виборців, а якщо вони свідомі, то взагалі — дати їм поживу для свідомого вибору, щоб, як я люблю говорити, включити голову. Поки, чесно кажучи, ми таких не почули. Можливо, це буде сьогодні, можливо — завтра на стадіоні ми це почуємо”, – зазначила Бекешкіна.

При цьому вона акцентувала увагу на небезпеці емоційного вибору, адже за такого підходу виборці можуть згодом зіткнутися з тим, що “кандидат робить не те, що їм вважалося, він повинен робити”. На підкріплення цієї тези Бекешкіна навела дані попередніх досліджень фонду “Демократичні ініціативи”.