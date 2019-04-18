У Запоріжжі “вагітна” жінка з ножем напала на дітей: відео

У Запоріжжі нібито вагітна жінка з ножем напала на дітей.

Відео опубліковано на сторінці zp_news в Instagram.

Інцидент стався 16 квітня в районі Анголенко біля магазину АТБ.

“Жінка нападала на дітей з ножем, на вигляд алкашка, вагітна. Дівчина, яка була поруч, знерухомила жінку, яка нападала. Викликали швидку, бо вона вагітна, викликали поліцію. Поліція подивилася на це все і просто відпустила жінку разом з її чоловіком (або приятелем), швидка допомога сказала їй просто відпочивати і пити воду. Жінка лежала на асфальті з ножем і говорила про те, що вона на 8 місяці”, – йдеться у підписі до відео.